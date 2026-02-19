Τι λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» για την προφυλάκιση του: «Δεν στοιχειοθετείται»

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», Νίκος Αλεξίου ερωτηθεί για την προφυλάκιση του εντολέα του δήλωσε: «Είναι προφανές ότι λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, πάρθηκε η χθεσινή απόφαση».

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Η «λευκή επιταγή» του ιδιοκτήτη σε συνεργάτες, οδηγείτε στις φυλακές Τρικάλων

Ο κ. Νίκος Αλεξίου μιλώντας στον «Ζυγό» υποστήριξε ότι η κρίση περί προσωρινής κράτησης δεν στοιχειοθετείται από τα στοιχεία, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη δημόσια πίεση. «Δεν συγκροτούνταν καμία προϋπόθεση που θα δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση, πλην μόνο μίας και βασικότερης. Δεν είναι άλλη από τη δημόσια πίεση» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε ότι:«Η διερεύνηση της υποθέσεως και η απόδοση των ευθυνών σε όσους τις έχουν, αποτελεί από την πρώτη στιγμή βούληση και του ιδιοκτήτη. Η δικαίωση των ανθρώπων πρέπει να είναι άμεση, και είναι κάτι το οποίο θα λάβει χώρα και με την πρόοδο των ερευνών, και με την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν».

Τόνισε, ότι η υπεράσπιση θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αμφισβητήσει την απόφαση και να επιδιώξει την άρση της προσωρινής κράτησης. «Προφανώς θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Αντί να υπάρχει ηρεμία που θα επιτρέψει τον καλό τρόπο της διερεύνησης των συνθηκών, υπάρχει μία βεβιασμένη ενέργεια να ικανοποιηθεί ένα περίεργο κοινό αίσθημα, το οποίο τελικά θα έρθει και εκείνο αντιμέτωπο, με ίσως κάποια λάθη αυτής της βεβιασμένης διαδικασίας».

Ο κ. Αλεξίου επεσήμανε πως ο εντολέας του δεν έπρεπε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. «Ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί τα θέματα της πιέσεως της κοινής γνώμης, ζει στην ίδια κοινωνία με εμάς. Είχε κάνει εσωτερικές διεργασίες αναφορικά με τα δικά του ζητήματα σε κάποια λειτουργικά θέματα, τα οποία όμως, δεν ήταν αυτά που θα δικαιολογούσαν την προσωρινή του κράτηση, αλλά και την κρίση του ενδεχόμενου δόλου».

Τέλος ανέφερε πως «δεν μπορούμε να συζητάμε για ενδεχόμενο δόλο σε έναν άνθρωπο, που είναι καθημερινά ο ίδιος, τα παιδιά του, οι συγγενείς του, και οι εργαζόμενοί του εντός της επιχείρησης. Δεν γίνεται να λέμε ότι είχε ενδεχόμενο δόλο να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον στις εγκαταστάσεις».

