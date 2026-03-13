Τι περιλάμβανε η ερώτηση στη Βουλή του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον Οδοντωτό

13 Μαρ. 2026 18:10
Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης κατέθεσε σήμερα (13/3/2026) ερώτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων και τις ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της.

Ο κ. Κατσανιώτης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας από τον ΟΣΕ, λόγω ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με κατολισθήσεις και γεωλογική αστάθεια, έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού αποτελεί ιστορική υποδομή και σημαντικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας για την Αχαΐα και την ορεινή Αιγιαλεία, ενώ το 2026 συμπληρώνονται 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της (1896), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία της.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση θέτει ερωτήματα προς το Υπουργείο σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας, τις γεωλογικές και τεχνικές μελέτες που έχουν ανατεθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, καθώς και τη διασφάλιση από την Hellenic Train ότι τα δρομολόγια θα συνεχιστούν μετά την πιστοποίηση ασφάλειας από τη ΡΑΣ.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ, Βουλευτών του Νομού , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων), ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής επαναλειτουργία της γραμμής, προστατεύοντας την ασφάλεια των επιβατών, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

