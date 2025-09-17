Τι περιλαμβάνει η ανταλλαγή δώρων Καρόλου και Τραμπ μετά το κοινό γεύμα

17 Σεπ. 2025 18:02
Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι «γαλαζοαίματοι» θα ανταλλάξουν επίσημα δώρα μετά το κοινό τους γεύμα που θα έχουν αργότερα σήμερα, Τετάρτη. Μόλις έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες…

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα της Αγγλίας θα χαρίσουν στον Αμερικανό πρόεδρο έναν χειροποίητο, δερματόδετο τόμο για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Θα λάβει επίσης τη σημαία της Ένωσης που κυμάτιζε πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του, τον Ιανουάριο του 2025.

Στην πρώτη κυρία θα προσφέρουν ένα ασημένιο μπολ, φιλοτεχνημένο από τη Βορειοϊρλανδή καλλιτέχνιδα Κάρα Μέρφι, καθώς και μια εξατομικευμένη τσάντα Anya Hindmarch.

Επιπλέον, το προεδρικό ζεύγος θα λάβει από κοινού μια ασημένια κορνίζα για φωτογραφία, χαραγμένη με το κοινό τους μονόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ θα δωρίσει στον βασιλιά ένα αντίγραφο ξίφους του προέδρου Αϊζενχάουερ, ως «υπενθύμιση της ιστορικής συμμαχίας που υπήρξε καθοριστική για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στη βασίλισσα θα προσφέρει μία vintage καρφίτσα Tiffany & Co, σε χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένη με διαμάντια και ρουμπίνια σε σχήμα λουλουδιού.
