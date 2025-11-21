Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στην Ουκρανία, οι αντιδράσεις

Διέρρευσε το σχέδιο ειρήνης που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το έγγραφο, που φέρεται να συντάχθηκε από τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σε συνεργασία με τον Ρώσο σύμβουλο Κίριλλ Ντμίτριεφ, προβλέπει άμεση εκεχειρία και οικονομική βοήθεια και περιλαμβάνει σημαντικές εδαφικές και στρατιωτικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, όπως την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικών εδαφών, καθώς και τη δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το εγκρίνει πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 28 Νοεμβρίου.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝: 1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Το σχέδιο χωρίζεται σε εδαφικά, στρατιωτικά, οικονομικά και εφαρμοστικά στοιχεία. Στα εδαφικά ζητήματα, προτείνεται η de facto αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικών περιοχών, ενώ η Χερσώνα και η Ζαπορίζια θα παραμείνουν σε «παγωμένο» καθεστώς κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών ελέγχου, χωρίς αλλαγές συνόρων. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν αποστρατικοποιημένες ζώνες υπό ρωσική εποπτεία, με αμοιβαία δέσμευση μη χρήσης βίας για αλλαγή συνόρων.

Στις στρατιωτικές ρυθμίσεις, το ΝΑΤΟ δεσμεύεται να μην σταθμεύσει δυνάμεις στην Ουκρανία, με μαχητικά αεροσκάφη να μεταφέρονται στην Πολωνία. Προβλέπεται διάλογος ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας μέσω ειδικής ομάδας εργασίας, ενώ η Μόσχα θα νομοθετήσει πολιτική μη επίθεσης προς Ουκρανία και Ευρώπη. Το σχέδιο περιορίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε 600.000 άτομα και απαγορεύει πυρηνικές φιλοδοξίες.

Οικονομικά, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα διαθέσουν πακέτο 100 δισ. δολαρίων η καθεμία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με 100 δισ. από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να κατευθύνονται εκεί και τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών. Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης για επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια και τεχνολογία. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα εποπτεύεται από τον ΔΟΑΕ, με ισότιμο διαμοιρασμό ενέργειας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενώ οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην αποκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου.

Για την εφαρμογή, η συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική υπό «Συμβούλιο Ειρήνης» με ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, με άμεση εκεχειρία και υποχώρηση δυνάμεων. Παραβιάσεις θα οδηγούν σε κυρώσεις, ενώ προβλέπονται ανταλλαγή κρατουμένων, επιστροφή παιδιών και εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή, με πλήρη αμνηστία για εμπλεκόμενους.

Για την Ουκρανία, οι απώλειες περιλαμβάνουν μόνιμο αποκλεισμό από ΝΑΤΟ (με συνταγματική κατοχύρωση), εδαφικές απώλειες και στρατιωτικούς περιορισμούς, ενώ κερδίζει οικονομική στήριξη και εγγυήσεις ασφαλείας υπό όρους. Η Ρωσία χάνει παγωμένα assets και δεσμεύεται για μη επίθεση, αλλά κερδίζει σταδιακή άρση κυρώσεων, επιστροφή στην G8 και οικονομική συνεργασία με ΗΠΑ.

Η διαρροή, που δημοσιεύτηκε από Telegraph, Nexta και Axios, βασίζεται σε ανάρτηση του Ουκρανού βουλευτή Ολεξίι Χοντσαρένκο στο Telegram. Οι ΗΠΑ αναμένουν υπογραφή από Ζελένσκι σύντομα, με παρουσίαση στη Μόσχα και ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με Financial Times. Ωστόσο, ουκρανικές πηγές χαρακτηρίζουν το σχέδιο «προβοκατόρικο» και «μη αποδεκτό», λόγω παραχωρήσεων που αγγίζουν «κόκκινες γραμμές», όπως η απώλεια εδαφών και ο στρατιωτικός περιορισμός. Σε μήνυμά του στο X, ο Ζελένσκι εξέφρασε πρόθεση για συνομιλίες με Τραμπ, χωρίς αιχμηρές δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γαλλία και Βρετανία, εκφράζουν επιφυλάξεις, θεωρώντας το σχέδιο «μαξιμαλιστικό» και πιθανότατα αναθεωρήσιμο.

