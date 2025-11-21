Κρεμλίνο για Ουκρανικό: Δεν έχουμε ενημερωθεί για την αποδοχή του Αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου

Δεν έχουμε ενημερωθεί για την αποδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου από την Ουκρανία, λέει το Κρεμλίνο.

Ρωσία
21 Νοέ. 2025 9:18
Pelop News

Το πρωί της Παρασκευής 21/11/2025 το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για το αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στην Ουκρανία, οι αντιδράσεις

Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρόκειται να γίνουν στη βάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, μετά τη συνάντησή του Ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.

 

