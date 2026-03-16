Τι πρέπει να ζητήσει ο Τραμπ από το Ιράν

Είναι φανερό ότι ο Τραμπ δεν έχει ιδέα από διεθνή πολιτική. Το πρώτο κορυφαίο του λάθος έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ όλοι έβλεπαν έναν εξουθενωμένο Πούτιν, έτοιμο να συμβιβαστεί, αντί να τον πιέσει κι άλλο ενισχύοντας την Ουκρανία και να εξασφαλίσει εύκολα την ειρήνη, αυτός τον υποστήριξε. Είναι ο κύριος υπεύθυνος που συνεχίζεται εκεί ο πόλεμος.

Τώρα κάνει ένα ακόμη λάθος με το Ιράν. Δεν έχει ιδέα γιατί έχει επιτεθεί. Πνιγμένος στο ψέμα και την αυταρέσκεια, δεν μπορεί να δώσει ένα τέλος. Δεν ξέρει καν γιατί πολεμά. Το έχει εξηγήσει σε κανέναν; Το ξέρει κανείς στις ΗΠΑ;

Το Ιράν έχει επεκτείνει τον πόλεμο στις γύρω χώρες και ο Τραμπ είναι σε απολογία. «Εχετε εδώ τις Βάσεις σας υποτίθεται για να μας προστατεύετε κιόλας και τι ζούμε; Μας βομβαρδίζει καθημερινά το Ιράν, έχοντας καταστρέψει την οικονομία μας» του λένε. Και πράγματι φεύγουν από τις αραβικές χώρες εταιρείες επισκέπτες, ακυρώνονται μεγάλες δουλειές.

Κι όμως, ο Τραμπ θα μπορούσε τουλάχιστον να υπερασπιστεί μια ειρήνη χωρίς την τρομοκρατία του Ιράν. Θα μπορούσε να ανακοινώσει πως είναι έτοιμος να υπογράψει ειρήνη αν αφοπλιστούν οριστικά Χεζμπολάχ, Χαμάς και Χούθι. Καμία επίθεση πια κατά του Ισραήλ και απελευθέρωση Λίβανου, Υεμένης και Παλαιστίνης από στρατούς τρομοκρατών.

Αν το έθετε, θα εξέθετε το Ιράν. Θα το παρουσίαζε σαν μια χώρα που δεν θέλει τη συνεννόηση, ούτε μια δίκαιη ειρήνη και αυτό θα έδινε μια εξήγηση στις αραβικές χώρες που βομβαρδίζονται και λένε «εμείς τι φταίμε». «Είμαι αναγκασμένος να συνεχίσω» θα τους πει.

Θα μπορούσε, επίσης, να πει στο Ιράν πως αν δεν υπογραφεί αυτή η συμφωνία Ειρήνης, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάθε σαββατοκύριακο, αντί να πηγαίνουν για weekend, θα βγαίνουν να βομβαρδίζουν. Μπορεί να ζήσει το Ιράν έτσι;

Ολα τα παραπάνω είναι απλές σκέψεις και οφείλονται σε μια πικρή αλήθεια. Ο Τραμπ δεν ξέρει γιατί πολέμα στο Ιράν ούτε καν τι να απαιτήσει ώστε να λήξει ο πόλεμος. Οπου βγει.

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από αδιανόητα παιδαριώδη λάθη μεγάλων ηγετών που ακόμα και για έναν απλό άνθρωπο φαντάζουν αδιανόητα. Κορυφαίες περιπτώσεις ο Ναπολέων και ο Χίτλερ, που μάλιστα έκαναν το ίδιο λάθος. Αγνόησαν τον σκληρό χειμώνα και εισέβαλαν στη Ρωσία. Καταστράφηκαν. Τώρα τέτοια αδιανόητα λάθη ακολουθεί και ο Τραμπ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



