Τι σημαίνει η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν; ΒΙΝΤΕΟ

Στη Μόσχα έγινε και αυτό. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στο κέντρο της πόλης, πριν από τις συνομιλίες τους με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας και στη συνέχεια εισήλθαν στο Κρεμλίνο για τις προγραμματισμένες συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο. Στο μεταξύ, καταγράφηκαν σε βίντεο καθώς περπατούσαν κοντά στην Κόκκινη Πλατεία και αργότερα εισέρχονταν στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS και την εφημερίδα Izvestiya.

Ahead of his meeting with Putin, U.S. presidential envoy Witkoff took a walk across Red Square, accompanied by Putin’s aide Kirill Dmitriev. pic.twitter.com/4vvR83e3WX — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2025

Νωρίτερα, γευμάτισαν σε εστιατόριο της Μόσχας με αστέρι Michelin, πριν κατευθυνθούν στο Κρεμλίνο για συζητήσεις, οι οποίες αναμένεται να εστιάσουν στις αμερικανικές προτάσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν ρωσικές πηγές.

