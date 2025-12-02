Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ – Τι έκλεψαν

Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν αδυναμίες στην αστυνομική προστασία, καθώς η πόρτα του σπιτιού δεν ήταν κλειδωμένη και η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή.

Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ - Τι έκλεψαν
02 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Στόχος διάρρηξης έγινε τον περασμένο μήνα το σπίτι του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, και της συζύγου του, Ζιλί Γκαγιέ.

Το σπίτι του ζευγαριού, στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού, είχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη. ωστόσο, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, δύο άνδρες κατάφεραν να μπουν σε αυτό και να κλέψουν ένα ρολόι και το iPad της Γκαγιέ, ενώ οι αστυνομικοί ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα.

Αργότερα, ένας από τους δράστες επέστρεψε για να πάρει το ηλεκτρονικό τσιγάρο που είχε ξεχάσει στο σπίτι. Μάλιστα κατάφερε να διαφύγει, πηδώντας πάνω από το φράχτη. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στη σύλληψη των δύο υπόπτων, ενώ το ρολόι του Ολάντ βρέθηκε και επιστράφηκε στον Γάλλο πρώην πρόεδρο.

Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν αδυναμίες στην αστυνομική προστασία, καθώς η πόρτα του σπιτιού δεν ήταν κλειδωμένη και η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Γιάννινα: Συναγερμός με φωτιά σε διαμέρισμα, ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Η ριζική αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνική εμπιστοσύνη
17:39 Τι σημαίνει η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν; ΒΙΝΤΕΟ
17:34 «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν
17:30 Συντονίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Αχαΐα – Πρώτη κινητοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου
17:21 Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με το πλοίο «Άρτεμις»
17:13 Τζαμάκος: «Ο Απόλλων ανήκει στη GBL, έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων»
17:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας ενισχύει τη νεολαία, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της κοινότητας
17:00 Πάτρα: Στο προσκήνιο τα 60 «αόρατα» καταφύγια – Έρχεται κλιμάκιο για επιθεώρηση
16:51 Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα
16:43 Σε απεργία αύριο οι λαϊκές αγορές της Πάτρας – Ποια τα αιτήματα των πωλητών
16:35 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα
16:27 Πάτρα: Νέο ραντεβού με Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Πότε θα γίνει η σύσκεψη φορέων
16:19 Γρίπη και COVID‑19: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας
16:10 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
16:07 Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
15:48 Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ – Τι έκλεψαν
15:40 Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
15:32 Νίκος Αποστολόπουλος: Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου
15:24 Επιστροφή Ενοικίου: Αναδείχθηκαν ακραίες περιπτώσεις – Ενοίκιο 30 ευρώ για 119 τετραγωνικά στο Χαλάνδρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ