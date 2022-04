Τι συμβαίνει με το σκληρό lockdown στη Σανγκάη – Οι θεωρίες για «νέο ιό»

Αίσθημα ανησυχίας επικρατεί στη Σανγκάη, που αποτελεί την οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα της Κίνας, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, που έχει κλείσει 25 εκατομμύρια κατοίκους (με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο) σε ένα σκληρό lockdown.

Εγκλωβισμένη σε ένα αποκλεισμό της πόλης που ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου χωρίς ορατό τέλος, τα συναισθήματα που βγαίνουν από τη Σανγκάη κυμαίνονται μεταξύ θυμού, απογοήτευσης, απρόθυμης αποφασιστικότητας και μικρών στιγμών χαράς.

Ο οικονομικός κόμβος της Κίνας, η Σανγκάη, κατέγραψε περισσότερα από 27.000 κρούσματα κορονοϊού την Πέμπτη 14/4, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με την αυστηρή πολιτική «δυναμικής εκκαθάρισης του Covid» και τα μέτρα ελέγχου της πανδημίας.

Shanghai,China.A corgi pet dog has been beaten to death by health officials after its owner was quarantined for COVID-19 pic.twitter.com/guuMn5zHoM — 古埃及掌管麦乐鸡的神🇺🇦🇺🇦 (@wutinyd) April 7, 2022

Και όμως, οι ανησυχίες έχουν τροφοδοτηθεί από εικόνες με εργαζόμενους στην πρόληψη της πανδημίας να σκοτώνουν σκυλιά και άλλα κατοικίδια νοσούντων, πεινασμένους κατοίκους να λεηλατούν παντοπωλεία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από ουρανοξύστες λέγοντας στους κατοίκους να «ελέγξουν την επιθυμία της ψυχής σας για ελευθερία». Ενώ τρόμο προκαλούν οι δυστοπικές εικόνες με πολίτες να αρπάζονται με δαγκάνες ή μέσα από τα σπίτια τους για να μεταφερθούν σε κέντρα καραντίνας.

La #Chine vit un enfer, notamment à #Shanghai. Les vidéos s'accumulent sur le calvaire des habitants et des animaux de compagnie. https://t.co/HlPeFvfReq — sergiodde (@sergiodde) April 13, 2022

Ενώ πριν από λίγες ώρες είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι οι αρχές ετοιμάζουν σχέδιο πολυκατοικίες να μετατραπούν σε κέντρα καραντίνας.

Ανάμεσα στις viral στιγμές υπάρχει η πραγματικότητα ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη δυναμική πολιτική της Κίνας «zero-covid». Συχνά υποστηρίζουν ότι οι υποδομές υγειονομικής περίθαλψης της Κίνας θα κατέρρεαν κάτω από μια επιδημία της κλίμακας που υπέστησαν οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν δει 80,4 εκατομμύρια κρούσματα και 986.000 θανάτους από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.

Full Lockdown in Shanghai, this is how they broadcast announcements. Robot Dog + Speakers#Shanghai #COVID #Lockdown pic.twitter.com/5kJdLrnL8p — Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) March 29, 2022

Σανγκάη – Lockdown: Οι θεωρίες για νέο ιό

Αυτή η τρομακτική κατάσταση που επικρατεί στην τεράστια κινεζική μητρόπολη από τα τέλη Μαρτίου έχουν φουντώσει και διάφορες θεωρίες όσον αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Όπως ανέφεραν οι Financial Times η διαφορετική αντιμετώπιση της πανδημίας στη Σανγκάη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και με την υπόλοιπη Κίνα, έχει πυροδοτήσει τις φήμες για την «ύπαρξη κάποιου άλλου ιού ή κάποιας νέας άγνωστης μετάλλαξης του κορονοϊού».

#shanghai as authorities separate kids from children, this man keeps her daughter close to him, not respecting social distanciation (anyway they live together …) . Absurd volunteers in charge … pic.twitter.com/icBvdFheCv — Le kebabier (@ivkzjgo) April 9, 2022

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους αν βρεθούν θετικά. Πολλά ερωτήματα δε προκαλεί η μαζική εξόντωση κατοικίδιων ζώων τα οποία δεν είχαν ποτέ συνδεθεί με τον κορονοϊό. Κι όλα αυτά στην πόλη η οποία αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό γρανάζι της χώρας.

Ten nurses take care of 200 children who were separated from their parents in the epidemic in Shanghai, China. #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/qYqtqsiNq6 — Jerry🐦 (@Jerry4Ji) April 5, 2022

Η νέα παραλλαγή ΧΕ η οποία αποτελεί συνδυασμό της Όμικρον 1 και Όμικρον 2 φαίνεται να είναι κατά 10% πιο μεταδοτική από την όμικρον 2. Πρόκειται για ένα υβρίδιο των δύο πλέον γνωστών στελεχών της Όμικρον 1 και Όμικρον 2, με την XE να είναι μια συνδυαστική παραλλαγή, η οποία σχηματίζεται όταν ένα στέλεχος SARS-CoV-2 συλλαμβάνει κάποιο γενετικό υλικό από ένα άλλο στέλεχος SARS-CoV-2.

Μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία και φτάνουν στα 600 στον αριθμό ενώ η μετάλλαξη ΧΕ έχει κάνει την εμφάνιση της τόσο στην Ινδία όσο και στην Ταϊλάνδη.

«Έχουν χάσει τον έλεγχο στην Σανγκάη»

Ο Αμερικανός Σκοτ Γκότλιμπ που υπηρέτησε ως επίτροπος του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA) από το 2017 έως και το 2019 και πλέον ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Pfizer Inc. δήλωσε μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι είναι πολύ δύσπιστος για τα δεδομένα που έρχονται από τη Σανγκάη.

Ο ίδιος λέει ότι περίπου 23 πόλεις στην Κίνα βρίσκονται σε κάποια μορφή lockdown που επηρεάζει συνολικά τις ζωές 200 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Shanghai Covid Quarantine facility. They are treating people like cattle. I'm living in lockdown. Little to no access to food or medical care. This is just wrong! End this lockdown! #Shanghai #lockdown # pic.twitter.com/GEhOGvpB4C — Aaron (@mydryWAP) April 10, 2022

Και συνεχίζει: «Φαίνεται εκεί να έχουν χάσει τον έλεγχο. Υπάρχουν πολύ περισσότερες μολύνσεις από αυτές που ανακοινώνονται και δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα σοβαρό κρούσμα που χρειάστηκε νοσηλεία και να μην έχει καταγραφεί κανένας θάνατος. Τα δεδομένα που έρχονται από τη Σανγκάη είναι εντελώς απίθανα, γνωρίζουμε ότι δεν είναι αληθινά» καταλήγει ο Σκοτ Γκότλιμπ.

Εργαζόμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα των γραφείων τους

Εν μέσω αυτής της εφιαλτικής συνθήκης οι εταιρείες προσπαθούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με πολλές από αυτές να αναγκάζουν τους εργαζόμενούς τους να κοιμούνται στο γραφείο.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο, καθένας πηγαίνει στο δικό του γραφείο» είπε ο Ρομέο στο Γαλλικό Πρακτορείο, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει το πραγματικό, κινεζικό όνομά του. «Όλοι είναι ήσυχοι και σέβονται ο ένας την ιδιωτικότητα του άλλου», συμπλήρωσε.

Uitvaartondernemers kunnen de drukte nauwelijks aan. https://t.co/qEBDGW6tqY — RTL Nieuws (@RTLnieuws) April 6, 2022

Για άλλους όμως εργαζόμενους στη Σανγκάη, η ιδιωτικότητα είναι άγνωστος όρος. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το προσωπικό να κοιμάται σε κουκέτες σε εργοστάσια, που παλεύουν να συνεχίσουν την παραγωγή των προϊόντων τους. Σε άλλη περίπτωση, όπως μετέδωσε το Reuters, η General Motors ζήτησε από τους εργαζόμενούς της να παραμείνουν στα εργοστάσια και να κοιμούνται στο πάτωμα.

Κάτοικοι εκπαιδεύουν τα κατοικίδια να κάνουν την ανάγκη τους μέσα στο σπίτι

Η Σανγκάη είναι πλέον μια πόλη-φάντασμα, με την ησυχία να σπάει μόνο από σκυλιά-ρομπότ και drones που μεταδίδουν εντολές για τεστ κορονοϊού και παραμονή εντός των σπιτιών. Τα τεστ είναι η μόνη ευκαιρία για καθαρό αέρα.

Οι «Big Whites» οι εργαζόμενοι με τις ειδικές ιατρικές στολές πραγματοποιούν τεστ μέσα σε κατοικίες, όπου κάθε λίγες ημέρες οι κάτοικοι κάνουν ουρές για να εξεταστούν με τον φόβο ενός θετικού αποτελέσματος.

Όπως γίνεται κατανοητό οι άνθρωποι με κατοικίδια τρέμουν στην ιδέα μην τυχόν βγουν θετικοί στον ιό. Οι ιδιοκτήτες σκύλων δεν μπορούν να βγάλουν βόλτα τα κατοικίδιά τους και αναγκάζονται να τα εκπαιδεύσουν να χρησιμοποιούν τα ειδικά δοχεία ή τα βγάζουν κρυφά έξω τη νύχτα.

«Εκπαίδευσα τον σκύλο μου να κάνει την ανάγκη του μέσα, αλλά έφτασε μια στιγμή που για να διατηρήσω τον εαυτό μου υγιή και τον σκύλο μου υγιή, τον κατέβασα στις 3 τα ξημερώματα», είπε ένας ιδιοκτήτης.

Η μαρτυρία μιας Ελληνίδας

«Η επιμονή θα νικήσει στο τέλος»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε την Τετάρτη 13/4 ότι η χώρα πρέπει να τηρήσει την αυστηρή πολιτική της «δυναμικής εκκαθάρισης της Covid», καθώς η παγκόσμια πανδημία παραμένει πολύ σοβαρή, υποσχόμενος ότι η επιμονή θα κερδίσει στο τέλος.

Ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει άμεση αλλαγή προσέγγισης στα μέτρα ελέγχου της πανδημίας, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να εμμείνει στην προσέγγισή της, με κλειστά σύνορα για τα διεθνή ταξίδια, και όχι να χαλαρώσει τα προληπτικά μέτρα.

Η πολιτική μηδενικής ανοχής της Κίνας, ωστόσο, δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο από την ταχέως διαδεδομένη παραλλαγή Όμικρον, βάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορες μορφές lockdown και διακόπτοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ άλλες χώρες έχουν σταματήσει τους περιορισμούς, παρόλο που ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται