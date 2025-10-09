Τι συμβαίνει με τους γεμάτους κάδους στην Πάτρα; Μπαίνει σειρά με την αποκομιδή

Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Πάτρας η εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η καθαριότητα, κυρίως σε ό,τι αφορά κυρίως τους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Πολλοί πολίτες διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην αποκομιδή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένος όγκος σκουπιδιών σε αρκετά σημεία της πόλης.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Μιχάλης Αναστασίου, μιλώντας στην «Π», εξηγεί τα αίτια της κατάστασης και τα βήματα αποκατάστασης που έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Εμείς επί της ουσίας αναλάβαμε από τις 2 Οκτωβρίου την αποκομιδή και των μπλε κάδων από την περιοχή του παλιού Δήμου Πατρέων. Οταν ξεκινήσαμε, οι κάδοι είχαν ήδη απορρίμματα δύο ημερών, ενώ επιπλέον η αποκομιδή από την ιδιωτική εταιρεία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ήταν ελλιπέστατη», τονίζει.

Οπως εξηγεί, προτεραιότητα του Δήμου ήταν να ολοκληρωθεί πρώτα η αποκομιδή των υπαρχόντων απορριμμάτων και στη συνέχεια να οργανωθούν εκ νέου τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. «Χρειάστηκε να εκτελέσουμε τα παλιά δρομολόγια και να κάνουμε δοκιμές για λίγες ημέρες, ώστε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Ζητήσαμε την υπομονή του κόσμου, καθώς επρόκειτο για μία μεταβατική περίοδο» σημειώνει ο κ. Αναστασίου.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι προβλήματα δεν παρουσιάζονται στους άλλους πρώην δήμους, όπως Μεσσάτιδα, Ρίο, Βραχνέικα και Παραλία, όπου η αποκομιδή πραγματοποιείται από τις δημοτικές υπηρεσίες εδώ και χρόνια χωρίς αλλαγές.

Παρότι αρχικά είχε ζητηθεί από τους πολίτες μια περίοδο προσαρμογής 15 ημερών, ο Αντιδήμαρχος εκτιμά ότι η ομαλοποίηση θα έρθει νωρίτερα:

«Παρά τις βροχές που επιδεινώνουν την κατάσταση, θεωρούμε ότι από την Παρασκευή θα υπάρχουν ήδη ορατά σημάδια βελτίωσης και μέσα στις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς –όπως επισημαίνει– έχει ήδη προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ η πρόσληψη 40 ατόμων για οκτώ μήνες, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα προστεθεί και έκτακτο προσωπικό. Παράλληλα, στο δυναμικό της υπηρεσίας εργάζονται ήδη 30 άτομα από το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζομένους άνω των 55 ετών.

«Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματά μας. Δυστυχώς, οι ανάγκες είναι μόνιμες αλλά η κυβέρνηση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις», τονίζει. Και προσθέτει με αισιοδοξία:

«Η εικόνα ήδη αλλάζει. Εχουμε εξειδικεύσει τις διαδρομές και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί η διαφορά. Θέλουμε, όμως, και ο κόσμος να είναι σύμμαχός μας».

