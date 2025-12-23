Τι θα δούμε στο σημερινό reunion του «Παρά Πέντε»

Η επιστροφή του «Παρά Πέντε» με το επετειακό επεισόδιο «20 χρόνια μετά» αναμένεται να προβληθεί σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Το reunion της κωμωδίας που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έρχεται απόψε στο Mega στις 21:00. To «Παρά Πέντε» που προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2005 και, παρότι ο κύκλος της σειράς έκλεισε τυπικά δύο χρόνια αργότερα, επιστρέφει με ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα, σχεδιασμένο για να τιμήσει και να μοιραστεί με τους πιστούς φίλους του σίριαλ τα ιδιαίτερα αυτά γενέθλια.

Τι θα δουν οι τηλεθεατές στο reunion της σειράς

Σε ένα πολύωρο σόου, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του Mega, αλλά και τα βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά. Οι πέντε της παρέας του «Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία της σειράς, καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας πριν από 20 χρόνια. Η βραδιά του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το κωμικό σίριαλ.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι καίνουριες σκηνές θα αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Παράλλλα, το «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα επιχειρήσει να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και που για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



