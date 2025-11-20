Τι θα σηματοδοτούσε για το Κίεβο η υιοθέτηση του σχεδίου Ειρήνης, πιέσεις Τραμπ σε Ζελένσκι

Πληροφορίες για ένα νέο σχέδιο των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να πιέζεται να παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Σύμφωνα με πληροφορίες στα διεθνή ΜΜΕ, το σχέδιο των Αμερικανών περιλαμβάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, σε αντάλλαγμα για την υπόσχεση της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο.

Πηγή που γνωρίζει το σχέδιο είπε στους Financial Times ότι «θα ισοδυναμούσε με παραίτηση της Ουκρανίας από την εθνική κυριαρχία της, εάν το Κίεβο αποδεχόταν το σχέδιο ως έχει». Χαρακτήρισε την προσπάθεια που γίνεται ως μια ρωσική απόπειρα να «κοροϊδέψει» την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θέλει οπωσδήποτε να δείξει κάποιου είδους πρόοδο για μία συμφωνία ειρήνευσης.

Σύμφωνα με τους Financial Times το σχέδιο προβλέπει:

-Η Ουκρανία να παραχωρήσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς — συμπεριλαμβανομένων εδαφών που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο του Κιέβου — και να μειώσει κατά 50% το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

-Η Ουκρανία να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού και να καταργηθεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που ήταν ζωτικής σημασίας για την άμυνά της, αφήνοντας ενδεχομένως τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική ρωσική επίθεση.

-Δεν θα επιτρέπονται ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος και το Κίεβο δεν θα λαμβάνει πλέον δυτικά όπλα μακράς εμβέλειας που μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Guardian: Δεν είναι σαφές αν η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει επίσημα το σχέδιο

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, καταρτίστηκε από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Οι δύο άνδρες έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό αλλά ανεπίσημο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Guardian δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει επίσημα το σχέδιο.

Η ύπαρξη του σχεδίου των 28 σημείων, το οποίο φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από μια παρόμοια πρόταση που ανέπτυξε η κυβέρνηση Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την ιστοσελίδα Axios.

Αν το σχέδιο επιβεβαιωθεί και επίσημα ως πρόταση του Λευκού Οίκου τότε θα σημαίνει ότι οι Αμερικανοί αποδέχονται σχεδόν πλήρως τις απαιτήσεις της Μόσχας. Η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία επιδιώκει να καταλάβει το Ντονμπάς χωρίς να τα έχει καταφέρει. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι στρατηγικής σημασίας και ο έλεγχος της από την Ρωσία θα μπορούσε να της δώσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μία μελλοντική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Πάντως οι Αμερικανοί και στο παρελθόν έχουν εκφράσει την άποψη ότι η Ουκρανία ήδη έχει χάσει εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και το μόνο που μένει είναι να το αποδεχτεί επίσημα προκειμένου να μην έχει περαιτέρω εδαφικές απώλειες από τον πόλεμο.

Επιπλέον η Μόσχα επιθυμεί διασφαλίσεις ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχουν ξένοι στρατιώτες στο έδαφος της και θα δεν θα λαμβάνει αμυντικό εξοπλισμό από το εξωτερικό. Οι όροι αυτοί στο παρελθόν έχουν απορριφθεί δια ροπάλου από τον Ουκρανό πρόεδρο. Τώρα, όμως, ο Ζελένσκι πιέζεται από δύο μέτωπα: από το σκάνδαλο διαφθοράς με στελέχη της κυβέρνησης του στον τομέα της ενέργειας και με τις τελευταίες επιθέσεις του ρωσικού στρατού.

Χαμηλοί τόνοι από τον Ζελένσκι – Δεν υπάρχουν εξελίξεις, λέει το Κρεμλίνο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών για το αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram έπειτα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις για να ανακοινωθούν σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.

Οι Ευρωπαίοι κρατήθηκαν στο σκοτάδι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Euractiv, οι Ευρωπαίοι κρατήθηκαν στο σκοτάδι σχετικά με την νέα πρόταση των Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Ουάσιγκτον δοκιμάζει διακριτικά ένα νέο σχέδιο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο και την Ευρώπη», σημειώνει η ιστοσελίδα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν στην Euractiv ότι γνωρίζουν πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζει μια νέα πρόταση. Μάλιστα ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι Ράστεμ Ουμέροφ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



