Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ένα πλαίσιο ειρήνης που απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο, να περιορίσει ορισμένα οπλικά συστήματα και να συρρικνώσει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις του, σύμφωνα με δύο πηγές εξοικειωμένες με τις συζητήσεις.

Πιέζουν οι ΗΠΑ για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία

Το σχέδιο, που συντάχθηκε σε συνεργασία με τη Μόσχα, αποτελείται από 28 σημεία και εμπνέεται από την αμερικανική προσέγγιση για εκεχειρία στη Γάζα. Περιλαμβάνει διατάξεις για άμεση ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και την Ευρώπη, καθώς και μακροπρόθεσμες σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται της διαμόρφωσης, συζήτησε εκτενώς το σχέδιο με τον Ρώσο ομόλογό του Κίριλ Ντμίτριεφ και ενημέρωσε τον σύμβουλο ασφαλείας του Ζελένσκι Ρουστέμ Ουμέροφ στο Μαϊάμι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να ενημερώνουν ευρωπαίους ομολόγους τους για την πρόταση, ενώ μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πενταγώνου, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται στο Κίεβο για συνομιλίες με ουκρανικές αρχές. Το σχέδιο βασίζεται σε αρχές που συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σύνοδο της Ανκόρας τον Αύγουστο.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, υποβάθμισε τις αναφορές, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν «νέες εξελίξεις» πέραν των όρων που έθεσε η Μόσχα το 2024 και των συζητήσεων στην Ανκόρας. Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία, σημειώνοντας ότι «η ρωσική θέση ακούγεται επιτέλους».

Παράλληλα, η βία κλιμακώνεται: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Τερνόπιλ, δυτικά της Ουκρανίας, προκάλεσε τον θάνατο 25 πολιτών, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, και τραυματισμό άλλων 73, συμπεριλαμβανομένων 15 παιδιών. Οι πυραύλοι Kh-101 έπληξαν δύο εννιάοροφα κτίρια κατοικιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιές. Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 476 drones και 48 πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων υποδομών ενέργειας και μεταφορών.

Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, αντέδρασε κλείνοντας το αεροδρόμιό της και αποστέλλοντας μαχητικά, ενώ η Ρουμανία ενεργοποίησε αεροσκάφη μετά την είσοδο ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της. Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και δεσμεύτηκε να την θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

