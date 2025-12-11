«Τι την περάσατε την Πάτρα;»: Σκληρή κόντρα Κυρανάκη – Πελετίδη για το τρένο

Σε μια από τις πιο φορτισμένες πολιτικά συσκέψεις των τελευταίων ετών, η αντιπαράθεση Κυρανάκη – Πελετίδη συμπύκνωσε τις αγωνίες, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές φιλοσοφίες για το μέλλον της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα. Το ύψος της υπογειοποίησης, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η δυνατότητα τροχιοδρομικής λύσης, η αξιοποίηση του ΟΣΕ στον Άγιο Βασίλειο και το χρηματοδοτικό αδιέξοδο της ΕΕ μπήκαν στο τραπέζι μέσα σε μια συνεδρίαση που πολλές φορές ξέφυγε από τα όρια της τυπικής διαβούλευσης.

Η συζήτηση άναψε από νωρίς, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης κατηγόρησε τον δήμαρχο Πατρέων για «μαξιμαλιστικές σκέψεις» που, όπως είπε, «δεν αφήνουν το τρένο να φτάσει στην Πάτρα», ρωτώντας ευθέως: «Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει;». Η τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κώστα Πελετίδη, ο οποίος απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Τι την περάσατε την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου όπως πρέπει. Δεν μετέχουμε στη λογική ότι θα περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσουμε. Η επιφανειακή διέλευση που προτείνετε ακυρώνει την ανάπλαση και τη ζωή της πόλης».

Η παρέμβαση του Νίκου Καραθανασόπουλου έκανε την ατμόσφαιρα ακόμη πιο πυκνή: «Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις», σχολίασε, δείχνοντας πως δεν εμπιστεύεται τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Κυρανάκης επανέφερε διάλογο προηγούμενης συνάντησης με τον δήμαρχο: «Μου είπατε ότι θέλετε πλήρη υπογειοποίηση. Σας απάντησα ότι δεν διαθέτετε τα χρήματα και μου είπατε να αφήσουμε… τις συμβάσεις για τις φρεγάτες και την εθνική άμυνα για να κάνουμε υπογειοποίηση στην Πάτρα». Η φράση προκάλεσε νέα έκρηξη του κ. Πελετίδη, ο οποίος ανταπάντησε: «Δεν θέλετε να προχωρήσει η ανάπλαση με αυτό που μας προτείνετε. Στο χωριό σας βάζετε μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα στην πόλη; Εμείς έχουμε προμελέτη για τραμ. Δεν θα το βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί τα λέτε. Η Πάτρα θα προχωρήσει όπως έχει σχεδιάσει η ίδια τη λύση».

Ο υπουργός αντέδρασε κοφτά: «Άρα θέλετε άλλη χάραξη!», με τον δήμαρχο να απαντά αφοπλιστικά: «Θέλουμε να μελετήσουμε την πρότασή σας, αλλά το τραμ θα τοποθετηθεί εκεί όπου η πόλη θεωρεί σωστό».

Η συζήτηση άναψε εκ νέου όταν παρουσιάστηκε εναλλακτική πρόταση από τον Σαρδελιανό για αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης του ΟΣΕ στον Άγιο Βασίλειο: «Εκεί υπάρχει η ιδανική περιοχή για να συζητήσουμε ένα εμπορικό ντεπό. Η Πάτρα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη». Η αναφορά προκάλεσε νέα σύγκρουση, με τον κ. Κυρανάκη να σχολιάζει: «Εδώ γίνεται μόνο κομματική πολιτική. Δεν υπάρχει διάθεση για λύση», και τον Κώστα Πελετίδη να απαντά: «Έχουμε νοημοσύνη εδώ. Θα μιλάμενέτα σκέτα».

Ο υπουργός επέστρεψε πιο επιθετικά: «Παραποιείτε την πρότασή μας. Ήρθα με καλή διάθεση, αλλά η συζήτηση εκτροχιάζεται. Ο δήμαρχος δεν θέλει να βρεθεί λύση».

Ωστόσο, λίγο αργότερα προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, μιλώντας για «σημεία σύγκλισης»: «Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, βλέπω κοινό έδαφος. Κι εγώ, αν ήμουν κάτοικος της Πάτρας, θα ήθελα πλήρη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι πολίτες θέλουν αστικές συγκοινωνίες, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Λέμε “ναι” στην ανάπλαση χωρίς τρένο στην επιφάνεια και “ναι” στην τροχιοδρομική λύση μέσα στον χώρο».

Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε στη συνέχεια τη συνολική κυβερνητική πρόταση: σταθμό North Patra στην Εγνατίας που θα εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό δίκτυο και τη γραμμή Πάτρα–Αθήνα, ξήλωμα της υφιστάμενης γραμμής, νέα γραμμή διπλού εύρους, διεκδίκηση “light train” για τις αστικές μετακινήσεις, πλήρη υπογειοποίηση των εμπορευματικών συρμών μέχρι τον Άγιο Ανδρέα και επιφανειακή γραμμή μετά την Πειραϊκή–Πατραική. «Όταν η κοινωνία της Πάτρας δει την πρόταση, θα αντιληφθεί ότι εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο. Θα υποβάλουμε πρόταση με υπογειοποίηση και είμαι διατεθειμένος να τη διεκδικήσω. Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας και αξίζει λύση με ρεαλιστικούς όρους», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης ζήτησε πλήρη τεκμηρίωση όσων κατατέθηκαν ή τουλάχιστον ενός σχεδίου για να μελετηθούν χωρίς πολιτική φόρτιση, ενώ παράλληλα ζήτησε να είναι όλα πλήρη κοστολογημένα. “Το αίσθημα καθήκοντος επιτάσσει να προσεγγίζις τέτοια ζητήματα με όρους εφικτότητας” σημείωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε πως θέλει η πρότασή τους να πλαισθωθεί και να ενισχυθεί ζητώντας από τον τεχνικό κόσμο να βοηθήσει. Παράλληλα, όταν ο Κώστας Πελετίδης ζήτησε γραπτή πρόταση, ο υπουργός σημείωσε πως θα έχει όχι μία αλλά τρεις.

Η διαβούλευση και το χρηματοδοτικό θρίλερ

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη για το τρένο της Πάτρας, καθώς στη Γεωργική Σχολή πραγματοποιείται η κεντρική σύσκεψη διαβούλευσης με τη συμμετοχή των βασικών φορέων της πόλης. Στο τραπέζι βρίσκεται όχι μόνο η τεχνική λύση για τη χάραξη, αλλά και το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απορρίψει δύο φορές το προηγούμενο χρηματοδοτικό σχήμα για το έργο, επικαλούμενη ζητήματα που σχετίζονται με το εύρος της υπογειοποίησης, τον τεχνικό σχεδιασμό και τον τρόπο υλοποίησης έως το νέο λιμάνι. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι εάν ο κ. Κυρανάκης θα παρουσιάσει σήμερα κάποια νέα, επικαιροποιημένη πρόταση ή εναλλακτικό σχήμα χρηματοδότησης. Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι δεν έχει έρθει «με λευκά χαρτιά».

Με την Πάτρα να παραμένει χωρίς σύγχρονη σιδηροδρομική σύνδεση και τον χρόνο να πιέζει, η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό έργο εμφανίζεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι βουλευτές του Νομού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων, ο ΟΛΠΑ, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι φορείς, οι οποίοι παραθέτουν τις θέσεις, τις ενστάσεις και τις κόκκινες γραμμές τους.

Η θέση του Δήμου: πλήρης υπογειοποίηση από Ρίο έως νέο λιμάνι

Ο Δήμος Πατρέων προσέρχεται στη διαβούλευση με θέση που χαρακτηρίζεται σαφής και αδιαπραγμάτευτη: πλήρης υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο έως το Νέο Λιμάνι. Η δημοτική αρχή επιμένει ότι η πρωθυπουργική δέσμευση για υπογειοποίηση παραμένει σε ισχύ και δεν έχει ανακληθεί, ενώ θεωρεί ότι οποιαδήποτε επιφανειακή διέλευση θα ακυρώσει την προοπτική ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος έχει προσέλθει με πλήρη φάκελο τεχνικών στοιχείων, μελετών και επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι η υπογειοποίηση είναι η μόνη λύση συμβατή με τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά δεδομένα της Πάτρας. Παράλληλα, συνδέει το έργο με την ενοποίηση της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός μεγάλου γραμμικού πάρκου, υποστηρίζοντας πως το διακύβευμα ξεπερνά τα στενά όρια ενός συγκοινωνιακού έργου και αφορά συνολικά την ποιότητα ζωής.

Η Περιφέρεια: «Το έργο πρέπει να προχωρήσει άμεσα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη εκφράσει τη βαθιά ανησυχία της μετά τη δεύτερη αρνητική απάντηση της ΕΕ στη χρηματοδότηση, κάνοντας λόγο για «πολύ κακή εξέλιξη» για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το έργο δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο και ότι κάθε παράταση στερεί κρίσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες από την περιοχή.

Η Περιφέρεια τάσσεται σταθερά υπέρ της άμεσης υλοποίησης ενός σιδηροδρομικού έργου που θα εξυπηρετεί τον ρόλο της Πάτρας ως πύλης προς τη Δυτική Ευρώπη, ζητώντας καθαρές αποφάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Επιμελητήριο Αχαΐας: Ανάπτυξη με ρεαλιστικές λύσεις

Το Επιμελητήριο Αχαΐας από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι η νέα σιδηροδρομική γραμμή αποτελεί ζωτική αναπτυξιακή υποδομή, που δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας. Ο Α΄ αντιπρόεδρος, Αντώνης Κουνάβης, ζητά καθαρή πολιτική βούληση και λύσεις βασισμένες σε ρεαλιστικά δεδομένα, οικονομική βιωσιμότητα και τεχνική τεκμηρίωση.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η πρόοδος του έργου δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τη μία ή την άλλη θέση, αλλά απαιτεί συναινετικές αποφάσεις και λειτουργικές επιλογές που θα υπηρετούν την ανάπτυξη της πόλης και της τοπικής οικονομίας.

ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Αιτήματα για πλήρη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προσέρχεται με αιτήματα διαφάνειας και πλήρους ενημέρωσης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Βαγγέλης Καραχάλιος, ζητά από τον κ. Κυρανάκη να παρουσιάσει αναλυτικά τον φάκελο που υποβλήθηκε στο CEF II, τον προϋπολογισμό της δεύτερης υποβολής και τις διαφορές σε σχέση με την πρώτη, καθώς και όλη την αλληλογραφία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ζητείται το επιχειρησιακό σχέδιο του υπουργείου για τον προαστιακό της Πάτρας και σαφείς απαντήσεις για τη σύνδεση με το λιμάνι. Το ΤΕΕ επιμένει ότι μόνο με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση η πόλη μπορεί να χαράξει κοινή στρατηγική για το μέλλον του έργου και να αποφύγει νέους κύκλους αβεβαιότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



