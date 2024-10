Σινουάρ: Το μυστικό πολυτελές καταφύγιο του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, έκπληξη προκαλούν τα ευρήματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που είχε προγραμματίσει ο επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, να περάσει στο μυστικό καταφύγιό του κάτω από τη Γάζα, αποκαλύπτουν βίντεο και εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό δείχνουν πώς ο θεωρούμενος ως «εγκέφαλος» της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ περνούσε τις μέρες του στη Χαν Γιουνίς κατά το πρώτο μισό του πολέμου – πριν αναγκαστεί να διαφύγει στη Ράφα, όπου σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Το βίντεο από τον Φεβρουάριο που ήρθε ξανά στη δημοσιότητα απεικονίζει ένα φωτεινό και άνετο διαμέρισμα για τον 61χρονο Σινουάρ και τους φρουρούς του, με μια εξοπλισμένη κουζίνα.

Ο στρατιώτης που κάνει την ξενάγηση, χωρίς να κατονομάζεται, επιδεικνύει μια σακούλα με τρόφιμα με την ετικέτα της παλαιστινιακής υπηρεσίας προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA). Η Χαμάς έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι κλέβει μερίδες φαγητού από τη διεθνή υπηρεσία, η οποία μοιράζει προμήθειες στους σχεδόν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες της Γάζας, όπως σημειώνει το Sky News Australia.

Το Ισραήλ έχει επίσης κατηγορήσει την UNRWA ότι σε αυτήν έχουν διεισδύσει μέλη της Χαμάς, ισχυρισμοί που η ομάδα αρνείται παρά την απόλυση εννέα υπαλλήλων μετά από έρευνα που τους συνέδεσε με την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Εκτός από τα τρόφιμα, οι στρατιώτες βρήκαν στην κρύπτη πολλά μπάνια και ντους, που ήταν αξιοσημείωτα πιο καθαρά και πιο σύγχρονα σε σύγκριση με άλλα που βρέθηκαν στο σύστημα σηράγγων της Χαμάς.

Πιο μέσα υπήρχαν οι χώροι διαβίωσης των σωματοφυλάκων του Σινουάρ, με ντουλάπια δίπλα στην πόρτα που φιλοξενούσαν μια κρύπτη με όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Στο πίσω μέρος του καταφυγίου υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο που προοριζόταν για τον αρχηγό της Χαμάς, με ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο δίπλα στο κρεβάτι του που περιείχε «εκατομμύρια» σέκελ – το ισραηλινό νόμισμα, σύμφωνα με τον στρατιώτη.

«Ζει εδώ άνετα, με όλα τα εκατομμύριά του, ενώ οι πολίτες πάνω από το έδαφος υποφέρουν από τη φτώχεια και πεινάνε», δήλωσε ο στρατιώτης του IDF.

Ο Σινουάρ φαίνεται επίσης να έχει αποθηκευμένα στο δωμάτιό του αρκετά μπουκάλια με κολόνια και είδη υγιεινής.

Ο Σινουάρ και οι άλλοι δολοφονημένοι ηγέτες της Χαμάς έχουν συχνά κατηγορηθεί ότι ζούσαν πολυτελώς στη Γάζα εις βάρος του λαού που υποτίθεται ότι κυβερνούσαν. Τα κτήματα και οι εξοχικές κατοικίες τους στη Χαν Γιουνίς έγιναν στόχος επικρίσεων όταν καταγράφηκαν από τον ισραηλινό στρατό πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής της οικογένειάς του κάτω από τη Γάζα την παραμονή της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, η σύζυγος του Σινουάρ, Αμπού Ζαμάρ, φέρεται να κρατούσε μια τσάντα Birkin αξίας 32.000 δολαρίων, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι IDF υποπτεύονται ότι ο Σινουάρ κρυβόταν στο καταφύγιο της Χαν Γιουνίς, καθώς καθοδηγούσε τις δυνάμεις της Χαμάς στο πρώτο μισό του πολέμου ως ηγέτης της ομάδας στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός περικύκλωσε το σπίτι του Σινουάρ τον Δεκέμβριο και παραβίασε το καταφύγιο τον Φεβρουάριο, χάνοντας για λίγο τον ίδιο και τους άντρες του που είχαν καταφέρει να διαφύγουν νωρίτερα.

