Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
29 Δεκ. 2025 15:18
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν βρίσκεται σε σχέση με την Μελίνα Νικολαΐδη, μετά το όργιο φημών και δημοσιευμάτων τις τελευταίες μέρες, που ανέφεραν πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης και η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, είναι ζευγάρι.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα, πως γνωρίζει την Μελίνα Νικολαΐδη από τότε που ήταν παιδί. Η νεαρή έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής και αυτό όπως φαίνεται έδωσε τροφή για σχόλια και συζητήσεις, περί μιας υποτιθέμενης σχέσης τους.

«Δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Είναι ένα ωραίο σενάριο, αλλά είναι αποκύημα φαντασίας, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα», ξεκαθάρισε ο Νίκος Οικονομόπουλος, για να συμπληρώσει: «Έρχεται στο μαγαζί με την παρέα της, τη βλέπω και μιλάμε, δεν υπήρξε κάτι παραπάνω».

Ο τραγουδιστής θέλησε να τονίσει πως τη γνωρίζει εδώ και χρόνια, καθώς έχει συνεργαστεί με τη μητέρα της. «Την ξέρω από ανήλικη, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα και ούτε θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Νίκος Οικονομόπουλος, κλείνοντας οριστικά κάθε κουβέντα γύρω από το θέμα.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος έκαναν unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram, «σφραγίζοντας» με αυτό τον τρόπο πως πλέον δεν είναι ζευγάρι.

