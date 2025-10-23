Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το παιδί μου το έμπλεξαν άδικα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο» δηλώνει η μητέρα του 36χρονου συλληφθέντα, φερόμενου «εγκεφάλου» για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
23 Οκτ. 2025 10:13
Pelop News

«Δεν διάγουμε πολυτελή βίο, όπως λένε όλοι στα Μέσα Ενημέρωσης. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο», δήλωνει η μητέρα του 36χρονου φερόμενου ως εγκέφαλος στο κύκλωμα με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ

Μιλώντας στο ΟPEN,  εξήγησε ότι ο γιος της έχει μελετητικό γραφείο στην Κρήτη, το οποίο κάνει μελέτες και βοηθά αγρότες να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Επανέλαβε ότι δεν έχουν τα υπέρογκα ποσά που ακούγονται. «Είμαστε βιοπαλαιστές, άνθρωποι του μεροκάματου και της φτωχολογιάς», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του 36χρονου υποστήριξε ότι συνέλαβαν τον γιο της χθες στο σπίτι του. «Δεν ξέρουμε ακόμα το γιατί. Δεν έχουμε ακόμα δει τη δικογραφία, δεν ξέρουμε γιατί τον κατηγορούν. Σαν μάνα έχω να πω ότι όλα όσα ακούγονται είναι ανυπόστατα, ψεύδη. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, να δουν και τις καταθέσεις μας και τον τρόπο που ζούμε και πώς βγάζουμε τα χρήματά μας».

Δεν έχει μιλήσει με τον γιο της από χθες και δήλωσε ότι «δεν αγχώνομαι γιατί δεν έχουμε εισπράξει τέτοια ποσά που λένε». Πρόσθεσε ότι «το παιδί μου είναι τίμιο, έκανε τη δουλειά του, δεν μπορώ να ξέρω πώς τον έμπλεξαν, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σε ερώτηση για το πόσα αυτοκίνητα έχουν, απάντησε ότι «εγώ έχω το αυτοκίνητό μου, που είναι παλιό και ο γιος μου ένα μεταχειρισμένο, το οποίο πληρώνει με δόσεις».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ