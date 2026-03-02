Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με Πρεσβείες σε Κύπρο και Μέση Ανατολή – Στο επίκεντρο η ασφάλεια των Ελλήνων και τα σχέδια επαναπατρισμού

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Κυριάκος Μητσοτάκης με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και χώρες της Μέσης Ανατολής, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια επαναπατρισμού, τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί και είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας επί του εδάφους.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διατηρώντας ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές και τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

