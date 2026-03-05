Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση σε Ιράν, Κύπρο και Λίβανο, καθώς και ο συντονισμός για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

05 Μαρ. 2026 13:45
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο, καθώς και οι κινήσεις συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της αστάθειας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε συνεχή επαφή και συντονισμό σχετικά με τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε Γάλλος διπλωμάτης, ο Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε νωρίτερα την ίδια ημέρα και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

«Σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ο πρόεδρος Μακρόν ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Συμφώνησαν να συντονίσουν την ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αξιωματούχος.

