Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο, καθώς και οι κινήσεις συντονισμού των ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση της αστάθειας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε συνεχή επαφή και συντονισμό σχετικά με τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε Γάλλος διπλωμάτης, ο Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε νωρίτερα την ίδια ημέρα και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

«Σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ο πρόεδρος Μακρόν ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Συμφώνησαν να συντονίσουν την ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αξιωματούχος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



