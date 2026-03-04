Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στο Εφετείο, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα που προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο και να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική απειλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης που αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη κινητοποίηση των αρχών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία της απειλής και να ελεγχθεί πλήρως το κτίριο.

