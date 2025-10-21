Τήλος: Το πράσινο διαμάντι των Δωδεκανήσων

Η Τήλος, ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, αναδεικνύεται σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, συνδυάζοντας την ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου. Παρά το μικρό της μέγεθος και τις προκλήσεις στις υποδομές, η Τήλος αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας επιτυχημένης τουριστικής στρατηγικής.

Όπως δηλώνει η δήμαρχος Μαρία Καμμά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι επισκέπτες της Τήλου αναζητούν μια ουσιαστική εμπειρία, έναν τόπο που σέβεται το περιβάλλον και διατηρεί την αυθεντικότητα του Αιγαίου. Η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς μας, όχι απλώς μια ετικέτα».

Το 2024, η Τήλος τιμήθηκε στη Βουδαπέστη με το Μεγάλο Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο των European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Ξεχώρισε ανάμεσα σε 442 υποψηφιότητες από 29 χώρες, κερδίζοντας την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία βιώσιμης ανάπτυξης για το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, καθώς και το Grand Jury Award. Η επιτυχία αυτή ανέδειξε το νησί σε μέλος της κριτικής επιτροπής των EEPA για το 2025, μια ευθύνη που η δήμαρχος χαρακτηρίζει «ξεχωριστή».

Η Τήλος έχει υιοθετήσει πρωτοποριακές πρακτικές, όπως το υβριδικό ενεργειακό σύστημα που συνδυάζει αιολική και ηλιακή ενέργεια με αποθήκευση, καθιστώντας την πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί στη Μεσόγειο. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Zero Waste Tilos, το νησί έγινε το πρώτο παγκοσμίως πιστοποιημένο «Zero Waste» νησί, με ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που προωθεί την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, ελαχιστοποιώντας την ταφή αποβλήτων. Η συνεργασία μεταξύ δήμου, κατοίκων και επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει έναν κυκλικό τρόπο ζωής, φιλικό προς το περιβάλλον.

Με 591 μόνιμους κατοίκους και περίπου 38.000 επισκέπτες ετησίως από Απρίλιο έως Οκτώβριο, η Τήλος προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν ήσυχες διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Οι 85 τοπικές επιχειρήσεις, κυρίως εστιατόρια και καταλύματα, λειτουργούν με έμφαση στην ποιότητα και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου. Τα 48 χιλιόμετρα μονοπατιών και η χαρακτηρισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με 400 είδη φυτών και πάνω από 100 είδη πτηνών, καθιστούν το νησί παράδεισο για λάτρεις της φύσης.

«Η Τήλος δείχνει ότι ο τουρισμός μπορεί να ενισχύει τον τόπο χωρίς να τον εξαντλεί», τονίζει η κ. Καμμά. «Η βιωσιμότητα είναι ο τρόπος μας να εξασφαλίσουμε ότι το νησί θα παραμείνει ζωντανό για τις επόμενες γενιές». Η επιτυχία της Τήλου αποτελεί παράδειγμα για την Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι η πράσινη μετάβαση είναι εφικτή μέσω συλλογικής προσπάθειας και αγάπης για τον τόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

