Καύσιμα: Βενζίνη «φωτιά», πού ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, οι τιμές στην Πάτρα

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να διαπεράσει σήμερα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετά πρατήρια της χώρας, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται ήδη μεταξύ 1,97 και 1,98 ευρώ το λίτρο. Οι ανατιμήσεις αποδίδονται άμεσα στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου 2026 και προκαλεί έντονες πιέσεις στις διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης: Εκτίναξη πετρελαίου: Η κρίση Μέσης Ανατολής «χτυπά» τις αντλίες, ξανά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι

Παρά την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), οι διεθνείς πιέσεις δεν υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι τιμές να μεταφέρονται γρήγορα στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Από την έναρξη της σύγκρουσης έως σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 16 λεπτά το λίτρο, από 1,75 ευρώ σε 1,91 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος είναι διπλάσια, με αύξηση 32 λεπτών το λίτρο (από 1,57 ευρώ σε 1,89 ευρώ), ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανατιμηθεί κατά 28 λεπτά (από 1,18 ευρώ σε 1,46 ευρώ το λίτρο).

Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές και στην Πάτρα, με την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων να καταγράφει μέσο όρο περίπου 1,89 € το λίτρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε το pelop.gr, η φθηνότερη τιμή εντοπίζεται στα 1,73 €, ενώ η ακριβότερη αγγίζει τα 2,047 € σε ορισμένα σημεία, δημιουργώντας διακύμανση άνω των 30 λεπτών ανά λίτρο – διαφορά που μπορεί να μεταφραστεί σε 30-35 € εξοικονόμηση σε ένα πλήρες ρεζερβουάρ 100 λίτρων.

Ανεξάρτητα πρατήρια στο κέντρο και τα περιφερειακά της πόλης προσφέρουν τις πιο ανταγωνιστικές τιμές (π.χ. 1,78 € ή 1,816 € ), ενώ τα μεγάλα brands τείνουν να κινούνται υψηλότερα.

Στον Νομό Αχαΐας συνολικά, η μέση τιμή αμόλυβδης 95 αγγίζει τα 1,917 €, με diesel κίνησης να ξεκινά από περίπου 1,53 € και υγραέριο κίνησης από 1,11 € σε επιλεγμένα σημεία.

Οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι άμεσες. Για παράδειγμα, η πλήρωση ρεζερβουάρ 50 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης κοστίζει σήμερα κατά μέσο όρο 95,5 ευρώ, έναντι 87,5 ευρώ στις αρχές Μαρτίου – αύξηση 8 ευρώ. Αντίστοιχα, για πετρέλαιο κίνησης το ίδιο ρεζερβουάρ κοστίζει 94,5 ευρώ, έναντι 78,5 ευρώ πριν από δύο εβδομάδες – αύξηση 16 ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή στην αντλία

Το κόστος που αντιστοιχεί στα διυλιστήρια αποτελεί περίπου το 30% της τιμής της βενζίνης και κυμαίνεται μεταξύ 35% και 37% για το diesel κίνησης. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται και το περιθώριο διύλισης, το οποίο διαμορφώνεται περίπου στο 12%.

Καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής είναι η φορολογία. Στη βενζίνη οι φόροι αντιστοιχούν περίπου στο 60% της τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, ενώ στο diesel το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται κοντά στο 50%.

Το υπόλοιπο μέρος της τιμής αφορά τα περιθώρια κέρδους κατά μήκος της αλυσίδας διάθεσης, δηλαδή τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία συνολικά κινούνται σε μονοψήφια έως χαμηλά διψήφια επίπεδα.

Η τιμή πώλησης στα πρατήρια επηρεάζεται από τον πανελλαδικό μέσο όρο, όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αλλά και από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν στην αγορά.

Παράλληλα, ρόλο παίζει και η συχνότητα ανεφοδιασμού κάθε πρατηρίου. Επιχειρήσεις με υψηλή κατανάλωση προμηθεύονται καύσιμα σε πιο τακτά διαστήματα, ακόμη και ανά δύο ημέρες, ενώ μικρότερα πρατήρια μπορεί να ανανεώνουν τα αποθέματά τους σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Ακόμη και όταν υπάρχουν αποθέματα που έχουν αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές, οι πρατηριούχοι συχνά διαμορφώνουν την τελική τιμή λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της επόμενης προμήθειας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανόδου των τιμών.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά καυσίμων τείνει να προσαρμόζεται σε έναν μέσο όρο τιμών, που αντανακλά τόσο το υφιστάμενο κόστος όσο και τις προσδοκίες για τις επόμενες προμήθειες.

