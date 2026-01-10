Την απόλυτη φρίκη έζησε 13χρονο κορίτσι στα χέρια Αφγανού στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη έμενε στο σπίτι του και φέρεται ότι την βίασε. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες

Την απόλυτη φρίκη έζησε 13χρονο κορίτσι στα χέρια Αφγανού στη Θεσσαλονίκη
10 Ιαν. 2026 13:55
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη,  13χρονο κορίτσι έζησε στιγμές απόλυτου τρόμου στα χέρια ενός 24χρονου Αφγανού.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναζήτησης της 13χρονης με καταγωγή από το Πακιστάν που είχε εξαφανιστεί, εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να συνοδεύεται από τον 24χρονο Αφγανό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη έμενε στο σπίτι του και φέρεται ότι την βίασε. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες. Ο Αφγανός αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας
«Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

13:55 Την απόλυτη φρίκη έζησε 13χρονο κορίτσι στα χέρια Αφγανού στη Θεσσαλονίκη
