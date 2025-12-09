Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η τελευταία παράσταση «Να είμαστε και κάπου άνθρωποι»

09 Δεκ. 2025 11:53
Pelop News

Μετά το sold-out και στις τέσσερις τελευταίες παραστάσεις «Να είμαστε και κάπου Άνθρωποι» από τους «Υποκριτές», οι τελευταίοι ετοιμάζουν να δώσουν μια ακόμα παράσταση που θα είναι  η τελευταία για την συγκεκριμένη παραγωγή.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η θεατρική ομάδα «Υποκριτές» θα παίξει για μια ακόμα φορά  το βράδυ της Πέμπτης (11/12), στο θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Αγιο Ανδρέα) για μια τελευταία παράσταση.

Όσοι ενδιαφέρεστε για να κρατήσετε θέσεις θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα γιατί οι θέσεις που έχουν απομείνει είναι λίγες και είναι θέμα χρόνου το νέο sold-out.

Κρατήσεις εισιτηρίων – Τ.: 6906 558899

Παίζουν με σειρά εμφάνισης

Γιάννης Μεσσήνης

Δήμητρα Διαμαντοπούλου

Ειρήνη Γαλιατσάτου

Σταύρος Σολακάκης

Σίσσυ Ζαπάντη

Γιάννης Καραγιάννης

Δημήτρης Γεωργόπουλος

Γιώργος Νταλιάνης

Αθηνά Παπαργύρη

Μιλτιάδης Παπλάς.

 

Yπόθεση έργου

Αλλάζουν οι άνθρωποι επειδή από ένα χωριό των Σερρών μετακόμισαν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης; στα καλά τα χρόνια όταν είχαμε… ΠΑΣΟΚ! Σιγά να μην αλλάζουν, άλλωστε τα χωριά μας τα κουβαλάμε μέσα μας!!! Μαζί με τα προσχήματα που κουράστηκαν τα χέρια μας να κρατάνε. Οι συντηρητικοί γονείς έχουν μία κόρη, ανερχόμενη συγγραφέα… και ένα παιδί… το οποίο σπουδάζει ιατρική στο Βέλγιο! Δηλαδή, χωρίς παρεξήγηση, έχουν μια κόρη κι έναν γιο.

Γελάσαμε και προβληματιστήκαμε βλέποντας την κωμωδία «Να ’μαστε και κάπου ανθρώποι»

Η κόρη σε αναμονή αναγνώρισης της δουλειάς της και μαζί φυσικά, αγωνιούν και οι γονείς της…

Ο γιος αποφασίζει να γνωρίσει στους γονείς του τη…σχέση του. Τους περιμένουν, φυσικά, πώς και πως, αγωνιούν επίσης.

Παράλληλα φτάνουν στο σπίτι τους τρία απροσκάλεστα άτομα, με διαφορετικές πεποιθήσεις για την ομοφυλοφιλία.

Κάποιοι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια γιατί κινδυνεύουν….καριέρες, υπολήψεις, θέσεις. Άσε που… «Τι θα πει το χωριό;».

Το καρέ συμπληρώνει η… κουμπάρα. Στον καθένα πρέπει να εμφανίσουν την αλήθεια που προτιμάει ή βολεύει, και όλα αυτά μέσα σε μια θύελλα παρεξηγήσεων και ανατροπών.

Υπάρχει όμως πάντα μια Ελπίδα, μόνο που στην περίπτωσή τους είναι η «υπηρέτρια…».

