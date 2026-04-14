Την Τετάρτη η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη – Θλίψη για τον τραγικό θάνατό της στην Πάτρα

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη, μητέρας του Μαρίνος Σκανδάμης, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η 92χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, στην Πάτρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην περιοχή των Ψηλά Αλώνια, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως από το φλεγόμενο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Καμαρών, στην Αιγιάλεια, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν για να την αποχαιρετήσουν.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Συγκινεί το μήνυμα του Μαρίνου Σκανδάμη για την απώλεια της μητέρας του

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, ενώ μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια συνεχίζουν να καταφθάνουν, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια.

