Την Τετάρτη η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη – Θλίψη για τον τραγικό θάνατό της στην Πάτρα

Έχασε τη ζωή της σε φωτιά σε διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια – Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο»

14 Απρ. 2026 14:35
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη, μητέρας του Μαρίνος Σκανδάμης, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η 92χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, στην Πάτρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην περιοχή των Ψηλά Αλώνια, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, η ηλικιωμένη δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί εγκαίρως από το φλεγόμενο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου Καμαρών, στην Αιγιάλεια, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν για να την αποχαιρετήσουν.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, ενώ μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια συνεχίζουν να καταφθάνουν, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια.

