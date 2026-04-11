Πάτρα: Συγκινεί το μήνυμα του Μαρίνου Σκανδάμη για την απώλεια της μητέρας του

Βαρύ είναι το πένθος για τον πρώην Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Ψηλαλώνια, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Πάτρα, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Σε μήνυμά του, ο Μαρίνος Σκανδάμης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που δέχθηκε, μετά την τραγική απώλεια:

«Όταν η τραγωδία χτυπάει την πόρτα μας, το βάρος μάς συνθλίβει. Ευχαριστώ ολόψυχα όλες και όλους σας για τη συμπαράστασή σας στην αδόκητη απώλεια της μητέρας μου. Ο Θεός να την αναπαύσει και να την έχει κοντά του. Ζωή στις οικογένειές σας.»

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Πάτρα, με το περιστατικό να επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας σε κατοικίες και την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών.

