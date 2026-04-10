Πάτρα: Νεκρή 92χρονη σε φωτιά διαμερίσματος στα Ψηλά Αλώνια – Συγκλονίζει η τραγωδία ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στα Ψηλά Αλώνια, στην Πάτρα, με θύμα την 92χρονη Χαρίκλεια Σκανδάμη. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα του Μαρίνος Σκανδάμης, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα, παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς η οικογένεια Σκανδάμη είναι ιδιαίτερα γνωστή στην πόλη.

Δραματικές στιγμές μέσα στο διαμέρισμα

Η φωτιά εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται γρήγορα στους ορόφους της πολυκατοικίας.

Η 92χρονη γυναίκα εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Ωστόσο, όταν τελικά βρέθηκε, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα τη στιγμή της πυρκαγιάς, κατάφερε να διαφύγει.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Παιδί με αναπνευστικά προβλήματα

Αναστάτωση προκάλεσε και η κατάσταση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

Το παιδί παρουσίασε έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Μεγάλη κινητοποίηση – Εκκένωση της πολυκατοικίας

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς ο πυκνός καπνός περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και καθιστούσε επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου και στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ για αρκετή ώρα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

Υπό διερεύνηση τα αίτια

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η τραγωδία στα Ψηλά Αλώνια επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο πυρκαγιών σε αστικά διαμερίσματα και την ανάγκη για αυξημένα μέτρα πρόληψης, ειδικά σε κατοικίες όπου διαμένουν ηλικιωμένοι.

