Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Παναχαϊκού, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Μετά μισή ώρα και με μεγάλη προσπάθεια από 12 άνδρες της Πυροσβεστικής, η φωτιά σβήστηκε στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Νεότερη ενημέρωση: Στο διαμέρισμα βρίσκεται μια γυναίκα και οι πυροσβέστες προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν, ενώ εγκλωβισμένοι είναι και ένοικοι στον 5ο όροφο.

Μετά από λίγα λεπτά και με την χρήση κλιμακοφόρου, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια γυναίκα και ένα παιδί οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μεσολογγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φλόγες και πυκνοί καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο του διαμερίσματος, με κατοίκους της γειτονιάς να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Παράλληλα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας έχουν απομακρυνθεί για προληπτικούς λόγους, ενώ αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία και κρατούν τον κόσμο σε ασφαλή απόσταση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



