Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά

Τι ερευνάται μετά τη φονική πυρκαγιά στα Υψηλά Αλώνια

Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά
14 Απρ. 2026 10:15
Pelop News

Στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαΐας βρίσκεται πλέον η υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς που κόστισε τη ζωή στην 93χρονη μητέρα των αδελφών Σκανδάμη, Χαρίκλειας, το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, στο διαμέρισμά της, σε  πολυκατοικία στα Υψηλά Αλώνια της Πάτρας. Η έρευνα δεν περιορίζεται στο αρχικό αίτιο της φωτιάς, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο η πυρκαγιά εξελίχθηκε με εξαιρετική ταχύτητα, εγκλωβίζοντας την ηλικιωμένη γυναίκα και θέτοντας σε κίνδυνο την οικιακή βοηθό της, αλλά και ενοίκους.

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή στην άτυχη γηραιά γυναίκα, ενώ εκτός απροόπτου αύριο Τετάρτη θα τελεστεί η κηδεία της στις Καμάρες. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνουν τα υλικά που υπήρχαν στο διαμέρισμα, η διάταξη των χώρων, αλλά και το αν υπήρχε επιβάρυνση από εύφλεκτα αντικείμενα ή συσκευές που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εξάπλωση της φωτιάς. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον χρόνο που μεσολάβησε από την πρώτη εστία έως την πλήρη ανάπτυξη της πυρκαγιάς. Χρόνος που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ήταν εξαιρετικά περιορισμένος για ανθρώπινη αντίδραση.

Σύμφωνα με τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχο Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο, οι έρευνες του ανακριτικού επικεντρώνονται σε πρόκληση φωτιάς από αμέλεια ή από βραχυκύκλωμα. Ωστόσο, οι ανακριτικοί υπάλληλοι εστιάζουν στο γιατί η εστία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, στοιχείο που δεν θεωρείται αυτονόητο για μια τυπική οικιακή πυρκαγιά.

Παράλληλα, εξετάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας: η παρουσία της αλλοδαπής οικιακής βοηθού, οι συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν στο χώρο και το αν υπήρξε δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης ή ειδοποίησης. Χωρίς να αποδίδονται ευθύνες, οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Σε δεύτερο επίπεδο, η υπόθεση αναδεικνύει διαχρονικές αδυναμίες του αστικού ιστού. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού έφερε ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα των στενών δρόμων, της ανεξέλεγκτης στάθμευσης και των εναέριων καλωδίων, που περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα ανάπτυξης βαρέων πυροσβεστικών μέσων. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ότι επηρέασαν το μοιραίο αποτέλεσμα, καταγράφονται ως παράγοντες κινδύνου για μελλοντικά περιστατικά.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τα πορίσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι προκάλεσε τη φωτιά, αλλά αν και πώς θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η τραγωδία.

