Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά

Στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αχαΐας βρίσκεται πλέον η υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς που κόστισε τη ζωή στην 93χρονη μητέρα των αδελφών Σκανδάμη, Χαρίκλειας, το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, στο διαμέρισμά της, σε πολυκατοικία στα Υψηλά Αλώνια της Πάτρας. Η έρευνα δεν περιορίζεται στο αρχικό αίτιο της φωτιάς, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο η πυρκαγιά εξελίχθηκε με εξαιρετική ταχύτητα, εγκλωβίζοντας την ηλικιωμένη γυναίκα και θέτοντας σε κίνδυνο την οικιακή βοηθό της, αλλά και ενοίκους.

