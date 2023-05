Τίνα Τάρνερ: Ο γάμος και η ενδοοικογενειακή βία – Οι σοκαριστικές αποκαλύψεις και η συγχώρεση – ΒΙΝΤΕΟ

Ηταν για πολλούς το πιο διάσημο παντρεμένο μουσικό δίδυμο όλων των εποχών,ο Αικ και η Τίνα Τέρνερ, πουλώντας εκατομμύρια δίσκους, σπάζοντας φυλετικά εμπόδια και κερδίζοντας θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, πίσω από τις ερμηνείες τους που συνεχίζουν να γράφουν ιστορία και τον μακρύ κατάλογό τους με μεγάλες επιτυχίες, ο γάμος του διάσημου ζευγαριού στιγματίστηκε από βία και κακοποίηση.

Η Τίνα, η οποία πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 83 ετών, υπέστη 16 χρόνια σωματικής κακοποίησης στα χέρια του συζύγου της — η οποία την είχε οδηγήσει σε μια απόπειρα αυτοκτονίας και αφήνοντάς την με «εφιάλτες» που κράτησαν το υπόλοιπο της ζωής της.

Πέθανε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll»,Tina Turner

Η ντίβα δεν αποκάλυψε την ενδοοικογενειακή κακοποίηση μέχρι το 1981 – πέντε χρόνια μετά την υποβολή αίτησης διαζυγίου – μιλώντας με γενναιότητα σε μια εποχή που οι γυναίκες σπάνια αποκάλυπταν ότι είχαν πέσει θύματα βίας από τους συζύγους τους.

«Ζούσα μια ζωή με θάνατο», είπε η Τίνα στο περιοδικό People σε μια συνέντευξη-βόμβα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. «Δεν φοβόμουν ότι θα με σκοτώσει ο Άικ όταν έφυγα, γιατί ήμουν ήδη νεκρή. Όταν βγήκα έξω, δεν κοίταξα πίσω».

Στην αυτοβιογραφία της το 1986, «I, Tina», η σταρ έγραψε περαιτέρω: « Ο Ike μου πέταξε ζεστό καφέ στο πρόσωπό μου, προκαλώντας μου εγκαύματα τρίτου βαθμού. Χρησιμοποίησε τη μύτη μου ως σάκο του μποξ τόσες φορές που μπορούσα να δοκιμάσω το αίμα να τρέχει στο λαιμό μου όταν τραγουδούσα. Μου έσπασε το σαγόνι. Και δεν μπορούσα να θυμηθώ πώς ήταν να μην έχεις μαύρα μάτια». Περισσότερο από τρεις δεκαετίες αργότερα, στο ντοκιμαντέρ του 2021, «Tina», η βραβευμένη με Grammy θρύλος παρέμεινε εξίσου ωμή για τα χρόνια της με τον Ike.

«Είχα μια κακοποιητική ζωή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πω την ιστορία», δήλωσε.» Είναι μια πραγματικότητα. είναι μια αλήθεια. Αυτό έχεις, άρα πρέπει να το αποδεχθείς».

Όταν η Tina Turner έκανε συναυλία στην Αθήνα – Τα κομμάτια που «ξεχώρισαν» και ή συνέντευξη της το 1990! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η New York Post γράφει για την τρομακτική ιστορία της ταραχώδους σχέσης της Tina με τον Ike – και γιατί αποφάσισε τελικά να τον συγχωρήσει δεκαετίες μετά το διαζύγιό τους.

Η Τίνα – γεννημένη ως Άννα Μέι Μπούλοκ – γνώρισε τον Άικ το 1957 καθώς έπαιζε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε ότι «σχεδόν εκστασιάστηκε» όταν τον είδε να παίζει και σύντομα έγινε μια δημοφιλής τραγουδίστρια με το συγκρότημα του Ike. Το δίδυμο ανέπτυξε μια φιλία που στηρίχτηκε πάνω στη μουσική, πριν ηχογραφήσουν το πρώτο τους τραγούδι μαζί το 1960.

Inside Ike and Tina’s abusive marriage: Why the icon finally forgave her ex https://t.co/25sO4vmC2J pic.twitter.com/cWPMguOmiX — New York Post (@nypost) May 24, 2023

Για το κομμάτι, με τίτλο «A Fool In Love», ο Ike έδωσε στον Bullock το καλλιτεχνικό όνομα «Tina Turner», δίνοντάς της υποτίθεται το παρατσούκλι έτσι ώστε ένας άλλος τραγουδιστής να μπορεί να παίξει με αυτό το όνομα εάν αποφάσιζε να σταματήσει να συνεργάζεται μαζί του.

Ήταν η πρώτη περίπτωση «ελέγχου» που παρουσίασε ο Ike στη συνεργασία τους. Την ίδια χρονιά, η φιλία του ζευγαριού έγινε ρομαντική και η Τίνα έμεινε γρήγορα έγκυος. Σύμφωνα με την αυτοβιογραφία της Τίνα, σύντομα είπε στον Άικ ότι δεν ήθελε να συνεχίσουν τη σχέση τους και εκείνος φέρεται να απάντησε «χτυπώντας τη στο κεφάλι με ένα ξύλινο κουτί». Η Τίνα – της οποίας η μητέρα είχε κακοποιηθεί βίαια από τον πατέρα της – θυμήθηκε ότι το περιστατικό της «ενστάλαξε φόβο» και έτσι αποφάσισε να μείνει με τον Άικ. Το μοναχοπαίδι τους, ένας γιος που ονομάζεται Ronnie, γεννήθηκε αρκετούς μήνες αργότερα. Το πρώτο άλμπουμ των Ιke και Tina κυκλοφόρησε το 1961.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την επόμενη χρονιά, αλλά τα βίαια ξεσπάσματα και η συναισθηματική χειραγώγηση του Ike συνεχίστηκαν, ισχυρίστηκε αργότερα η Tina.

Στα απομνημονεύματά της, ισχυρίστηκε ότι ο Ike την πήγε σε έναν οίκο ανοχής στην Τιχουάνα του Μεξικού, τη νύχτα του γάμου τους. Επιπλέον είπε ότι ο Ike την απατούσε συχνά και έκανε χρήση κοκαΐνης. «Το σεξ με τον Άικ είχε γίνει έκφραση εχθρότητας –ένα είδος βιασμού– ειδικά όταν άρχιζε ή τελείωνε με ξυλοδαρμό. Αυτό που ήταν άσχημο μεταξύ μας πριν γινόταν χειρότερο με κάθε ρουθούνισμα κοκαΐνης», έγραψε η Τίνα. Παρά τα βίαια ξεσπάσματα, το ζευγάρι συνέχισε να περιοδεύει και να ηχογραφεί μαζί, κυκλοφορώντας 21 στούντιο άλμπουμ και κερδίζοντας ένα βραβείο Grammy. Οι επιτυχίες του ζευγαριού περιελάμβαναν τα “Proud Mary” και “River Deep – Mountain High”.

Στη δεύτερη αυτοβιογραφία της, «My Love Story», που κυκλοφόρησε το 2018, η Tina έγραψε ότι προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή της το 1968 παίρνοντας 50 υπνωτικά χάπια πριν από μια παράσταση. «Ήμουν δυστυχισμένη όταν ξύπνησα», δήλωσε. «Αλλά βγήκα από το σκοτάδι πιστεύοντας ότι έπρεπε να επιβιώσω». Ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο Ντάλας το 1976, η Tina βρήκε τελικά το θάρρος να εγκαταλείψει τον Ike, παρά το γεγονός ότι είχε «διαχειριστεί» την καριέρα της και εξαρτιόταν οικονομικά από αυτόν.

«Ο Άικ ένιωθε ευερέθιστος εκείνη την ημέρα και με χτύπησε με το πίσω μέρος του χεριού του», είπε στο περιοδικό People για την ημέρα που αποφάσισε να αφήσει τον σύζυγό της. «Με έδειρε σε όλη τη διαδρομή από το αεροδρόμιο μέχρι το ξενοδοχείο… Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, η αριστερή πλευρά του προσώπου μου είχε πρηστεί και έμοιαζα με τέρας». Αφού ο Άικ αποκοιμήθηκε εκείνο το βράδυ, η Τίνα έφυγε με «36 σεντς στην τσέπη και μια πιστωτική κάρτα» στο πορτοφόλι της.

«Ένιωσα περήφανη», είπε η Τίνα στο People. «Ένιωσα δυνατή. Ένιωθα σαν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ». Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε το 1978. Σε μια συνέντευξη του 1990 στο People, ο Ike παραδέχτηκε ότι κακοποίησε την Tina.

«Όλοι οι καβγάδες με την Τίνα ήταν για το ότι ήταν λυπημένη για κάτι», θυμάται. «Συγκινούμαι πραγματικά αν ανησυχείς και δεν μου πεις τι είναι. Τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Οπότε θα την χαστουκίσω ή κάτι τέτοιο». Στα απομνημονεύματά του το 1999, «Takin’ Back My Name: The Confessions of Ike Turner», ο Turner έγραψε: «Σίγουρα, έχω χαστουκίσει την Tina. Είχαμε τσακωμούς και υπήρξαν φορές που τη γρονθοκοπούσα στο έδαφος χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά δεν την κέρδισα ποτέ».

Πριν από το θάνατό του το 2007, ο Άικ αποκάλυψε ότι είχε γράψει στην Τίνα μια επιστολή συγγνώμης, αλλά δεν την είχε στείλει ποτέ. Το ζευγάρι δεν μίλησε για δεκαετίες πριν από τον θάνατο του Άικ και η Τίνα δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του.

Ωστόσο, η Τίνα δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του 2021 ότι έπιασε τον εαυτό της να συγχωρεί τον πρώην σύζυγό της. «Πονάει να πρέπει να θυμάσαι εκείνες τις στιγμές, αλλά σε ένα συγκεκριμένο στάδιο κυριαρχεί η συγχώρεση – το να συγχωρείς σημαίνει να μην χρειάζεται να κρατηθείς», δήλωσε. «Το αφήνεις πίσω γιατί μόνο σε πληγώνει. Με το να μην συγχωρείς, υποφέρεις, γιατί το σκέφτεσαι ξανά και ξανά. Και για τι;».