Πέθανε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll»,Tina Turner

Κόπηκε το νήμα της ζωής για την πασίγνωστη και αγαπημένη Tina Turner (Τίνα Τάρνερ)!

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll».

Η Τάρνερ, που συχνά αποκαλείται “Βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll”, ήταν μία από τις από τις μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για τις επιτυχίες της όπως το “What’s Love Got to Do with It” και το “(Simply) The Best”.

Βίντεο με τις επιτυχίες της:

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της, ο οποίος ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως «έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε για την υγεία της». «Η Τίνα Τάρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια.

Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters