Tina Turner: 10 iconic αποφθέγματα της Rock ‘n’ Roll Queen

Βράδυ Τετάρτης 24 Μαΐου και ξαφνικά στο διαδίκτυο έρχεται η είδηση πως έφυγε από τη ζωή η legendary, Tina Turner σε ηλικία 83 ετών.

Και είναι ένα από τα ονόματα που, οποιοδήποτε είδος μουσικής και εάν προτιμάς σε τούτη τη ζωή, γνωρίζεις κάτι δικό της. Κάτι που μπορεί να στιγμάτισε μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Κάτι που μπορεί να αποτέλεσε soundtrack ταινίας ή anthem ζωής.

Κάτι που μένει παρακαταθήκη και θα συνεχίσει αναλλοίωτο να υπάρχει στο πέρασμα του χρόνου.

Κάτι που αποτελεί κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Κάτι που καθόρισε μία ολόκληρη εποχή.

Η αρχή των πάντων

Η Tina Turner γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1939 στο Tennessee και όταν μετακόμισε ως έφηβη στο St.Louis, για να είναι μαζί με τη μητέρα της, σε ηλικία 17 ετών την ανακάλυψε σε ένα club show ο Ike Turner, του οποίου το «Rocket 88» θεωρείται το πρώτο έβερ rock’n’roll τραγούδι.

Ήταν εκείνος που της έδωσε το stage name Tina Turner, καθώς το πραγματικό της όνομα ήταν Anna Mae Bullock, και μαζί σχημάτισαν μία μουσική συνεργασία ως Ike and Tina Turner Revue και παντρεύτηκαν στο Μεξικό, έχοντας ήδη ηχογραφήσει το hit «A Fool In Love».

Ο Ike και η Tina γυρόφερναν από δισκογραφική σε δισκογραφική και το πρόγραμμα των ζωντανών εμφανίσεών τους ήταν εκείνο που ουσιαστικά τους έδωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της φήμης τους.

Η Tina, με τη δυναμική της φωνής της, τις χαρακτηριστικές της κινήσεις on stage και με την επιβλητική της εμφάνιση στη σκηνή, αναδύθηκε ως φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας, κάνοντας συνεργασίες με την αφρόκρεμα της ροκ μουσικής, όπως οι Who και ο Phil Sector, ενώ δύο φορές κατά τη διάρκεια των ‘60s και ‘70s εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Rolling Stone.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Turner (@tinaturner)

Η κακοποίηση και το θρυλικό comeback

Η Tina Turner άφησε τον σύζυγό της μία νύχτα του 1976, σε έναν από τους σταθμούς της περιοδείας τους στο Dallas, ενώ το διαζύγιό τους έγινε επίσημο το 1978.

Υπήρξε πάντα ανοιχτή και ειλικρινής για την κακοποίηση που δεχόταν από τον Ike Turner για μία δεκαετία κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Περιέγραψε γλαφυρά τα μαυρισμένα μάτια της, το σπασμένο σαγόνι της και όλα τα τραύματα που έφερε από την κακοποιητική του συμπεριφορά, με την ίδια πολλές φορές να καταλήγει στα επείγοντα κάποιου νοσοκομείου.

«Η ιστορία της Tina δεν είναι εκείνη ενός θύματος, αλλά εκείνη ενός απίστευτου θριάμβου», είχε γράψει για τη θρυλική performer η Janet Jackson στο τεύχος του Rolling Stone που έφερνε την Tina στη θέση Νο.63 των 100 κορυφαίων καλλιτεχνών όλων των εποχών.

«Μεταμόρφωσε τον εαυτό της σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που προκάλεσε αίσθηση – σε μία κομψή δύναμη».

Και μετά το διαζύγιό της, το comeback της Tina ήταν οτιδήποτε πέραν του εύκολου.

Πέρασε χρόνια ολόκληρα προσπαθώντας να βρει ξανά τον εαυτό της στο μουσικό προσκήνιο, κυκλοφορώντας singles και δίσκους που αποτύγχαναν παταγωδώς σε εμπορικό επίπεδο μέχρι το 1980 που γνώρισε τον νέο manager της, Roger Davies.

Μαζί κυκλοφόρησαν τη Νο.1 επιτυχία «What’s Love Got to Do With It» και στη συνέχεια, το άκρως επιτυχημένο album του 1984, «Private Dancer» που βρέθηκε στην κορυφή των charts.

Ένας δίσκος που αποτέλεσε την κορωνίδα της καριέρας της, πουλώντας περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα.

Αντιμετώπιζε μία σειρά προβλημάτων υγείας μέχρι που σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

Iconic αποφθέγματα της Tina Turner που θα σου δώσουν έμπνευση

Από αυτή την iconic γυναίκα και καλλιτέχνιδα, το μόνο σίγουρο είναι πως –πέρα από τη μουσική της– μπορούμε να τραβήξουμε ανεξάντλητη έμπνευση.

Και λίγη από αυτήν, θα βρεις στα παρακάτω αποφθέγματα.

– Πρέπει να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου, επειδή μόνο τότε έρχεται από μέσα σου το καλύτερο.

– Με ρώτησες εάν ποτέ υπερασπίστηκα κάτι. Ναι, υπερασπίστηκα τη ζωή μου.

– Είχα μία απαίσια ζωή. Συνέχιζα να προχωράω. Απλά συνεχίζεις να προχωράς και ελπίζεις πως κάτι θα βγει από αυτό. Για μένα, ήρθε αυτή η ζωή.

– Ποτέ δεν είπα ‘δεν έχω αυτό και δεν έχω το άλλο’. Είπα ‘δεν έχω αυτό ακόμα, αλλά θα το αποκτήσω’.

– Δεν μπορείς να μένεις προσκολλημένη στην ηλικία ή την ομορφιά, γιατί θα κυνηγάς πάντα κάτι που δεν πρόκειται να έχεις ξανά.

– Η κληρονομιά μου είναι ότι έμεινα σε τροχιά, από την αρχή μέχρι το τέλος, επειδή πίστευα σε κάτι που υπήρχε μέσα μου.

– Κάθε φορά που αναδυόταν μία αρνητική σκέψη, επαναλάμβανα μία θετική οκτώ φορές στη σειρά, για να την εξουδετερώσω. Σύντομα, άρχισα να αγαπάω τον εαυτό μου, με τις ατέλειες και τα πάντα του. Σταμάτησα να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους και επιτέλους, άρχισα να μου φαίνομαι καλή.

– Καθώς αναδυόμουν από τις στάχτες της πρώιμης ζωής μου, έμαθα πως οι σκέψεις, οι λέξεις μας και οι ενέργειές μας ενώνονται μέσα από την πνευματική εξάσκηση. Ολοκληρώνονται μέσα μας. Και όταν οι σκέψεις, οι λέξεις και οι πράξεις μας συγχρονίζονται με τις πιο θετικές μας προθέσεις, τότε υπάρχει μαγεία.

– Η ειλικρινής μου ευχή από καρδιάς είναι πως εσύ και εγώ, και όλοι στον κόσμο, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις καρδιές και το μυαλό μας, ενώ γιορτάζουμε τις διαφορές μας και ξεφορτωνόμαστε κάθε είδους διακρίσεις. Αυτό πιστεύω, είναι η βασική αναγκαιότητα για ειρήνη, τόσο μέσα μας όσο και στις κοινωνίες μας.

– Δεν χρειάζεσαι δύναμη, για να αφήσεις πίσω σου κάτι. Αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι είναι κατανόηση. Υπάρχουν πράγματα που δε θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, ανθρώπους που δε θέλουμε ποτέ να αφήσουμε πίσω. Όμως κράτα στο μυαλό σου πως αυτός ο αποχωρισμός δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά η αρχή μίας νέας ζωής.

Rest in Peace and Grace, Tina…

Με πληροφορίες από reuters.com και graciousquotes.com