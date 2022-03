«Τίτλοι τέλους» για τον Μπρους Γουίλις – Το πρόβλημα υγείας του

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλυγουντ, ο Μπρους Γουίλις αποσύρεται από την υποκριτική, μετά από μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Πιο συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του, διαγνώστηκε με αφασία ,πράγμα που τον καθιστά αδύνατο να αντιμετωπίσει τις γνωστικές του ικανότητες.

Η δήλωση της οικογένειας

«Στους καταπληκτικούς υποστηρικτές του Μπρους, ως οικογένεια θέλαμε να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας Μπρους αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες», έγραψε η οικογένειά του σε κοινή δήλωση και πρόσθεσε, ότι θα «απομακρυνθεί από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν».

«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας», συνέχισε η οικογένεια του σταρ του «Die Hard», συμπληρώνοντας: «Θέλαμε να ενημερώσουμε τους θαυμαστές του γιατί ξέρουμε πόσα σημαίνει για εσάς, όπως και εσείς για εκείνον.

Όπως λέει πάντα ο Μπρους, “Ζήσε το” και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό», κατέληξε η δήλωση που ετοίμασε η σύζυγός του Έμμα, ​​η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ και όλα τα παιδιά του.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση κοινοποιήθηκε και από τον προσωπικό λογαριασμό της Ντέμι Μουρ, με την οποία ο Γουίλις διατηρεί άριστες σχέσεις.

Η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ:

Η αφασία είναι μια πάθηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλάει, να γράφει και να κατανοεί τη γλώσσα, προφορικά και γραπτά. Συνήθως εμφανίζεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό στο κεφάλι.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σταδιακά από έναν βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο στον εγκέφαλο ή μια ασθένεια που προκαλεί μόνιμη βλάβη (εκφυλιστική).

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση για την κατάσταση της υγείας του αγαπητού ηθοποιού, το Twitter έχει γεμίσει με μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης, προς τον 67χρονο Μπρους Γουίλις:

Much respect to Bruce Willis. I sincerely wish him well. 🖤 — cobra commander 15 (@cobracommandr15) March 30, 2022

bruce willis .. 🙁 this heartbreaking news brings me in so much tears — rie (@afilmbyace) March 30, 2022

So sad to hear but thankfully we have all the awesome films he has already blessed us with. And of course my personal favourite Bruce Willis moment. https://t.co/xiUio8IWwS pic.twitter.com/g0iLj13uoj — K▲ne (@Kane_Laad) March 30, 2022

I’m very proud to have worked opposite the great Bruce Willis in one of his last movies. This is very sad. Legend. https://t.co/ucxWKyQljW — Matthew Marsden (@matthewdmarsden) March 30, 2022

Oι φήμες ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, κυκλοφορούσαν από το 2011, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Globe, χωρίς να επιβεβαιώνονται εκείνο το διάστημα, από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Μπρους Γουίλις, δεν μπορούσε να αποστηθίσει τα λόγια των ρόλων του, ενώ παράλληλα ξεχνούσε ανθρώπους και καταστάσεις.