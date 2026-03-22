Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που αξίζει κάποιος να σταθεί σε ένα τόσο μεγάλο σκορ

 

Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
22 Μαρ. 2026 20:04
Σε καμία κριτική δεν αντέχει το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Πανγυθεατικό, κι αν κάποιος αξίζει να σταθεί σε κάτι είναι το τελικό 10-0 για δύο λόγους.
Ο πρώτος είναι γιατί πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη των «κοκκινόμαυρων» σε επίπεδο πρωταθλήματος και την τρίτη μεγαλύτερη σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις.
Η τελευταία για το πρωταθλημα (Β’ Εθνική) ήταν στις 10 Μαρτίου 2020 όταν είχε επικρατήσει με 7-0 του Αχαρναϊκού, ενώ για το Κύπελλο Ελλάδας υπάρχουν δύο νίκες ακόμα μεγαλύτερες:
22/10/1961: Παναχαϊκή – ΑΕΚ Πατρών 12-1. Βεργίνης 7, Γεωργακόπουλος 3, Εμμανουηλίδης 1, αυτογκολ 1.
13/09/1970: Παναχαϊκή – Αετός Ρίου 22-0. Αυγερινόπουλος 5, Ρήγας 5, Δαβουρλής 5, Μιχαλόπουλος 4, Στραβοπόδης 2, Νικολάου 1.
Ο δεύτερος λόγος εξηγεί γιατί η Παναχαϊκή «πάτησε στον λαιμό» μια τόσο αδύναμη ομάδα κα την υποχρέωσε σε μια ντροπιαστική ήττα.

Παρότι, δεν υπάρχει πουθενά στην προκήρυξη, προφορικά οι ιθύνοντες της ΕΠΟ έχουν πει πως σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει η συνολική διαφορά τερμάτων, οπότε η Παναχαϊκή έκανε το κουμάντο της από την πρεμιέρα.

 

