Το 14o Γυμνάσιο Πατρών και η επίσκεψη εταίρων στο πρόγραμμα ERASMUS+

Η προγραμματισμένη για την Ελλάδα τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ ‘«Living in the Era of Climatic Change’» με κωδικό 2020-1-ES01-KA229-082206_4 έλαβε χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα από 25 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην Πάτρα και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ειδικότερα οι συμμετέχοντες Έλληνες εκπαιδευτικοί Δημακόπουλος Γεώργιος ΠΕ02 (Διευθυντής), Παρασκευόπουλος Σπυρίδων ΠΕ06 (Υπεύθυνος Επικοινωνίας – ContactPerson), Μιχαλίτση Διονυσία ΠΕ02, Λαζανάς Παναγιώτης ΠΕ02, ΜπαλαφούτηΠαναγιώτα ΠΕ03, Νιάρου Μαρία ΠΕ05, Λυκούδη Άννα ΠΕ11 (Μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας) μαζί με τους μαθητές – τριες της παιδαγωγικής μας ομάδας είχαμε την ευκαιρία :

1. Να γνωρίσουμε στους εταίρους μας (εκπαιδευτικούς και μαθητές) μέρος της Ελληνικής Ιστορίας και Παράδοσης.

2. Να επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

3. Να τους γνωρίσουμε την Ελληνική φιλοξενία.

4. Να τους γνωρίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας αλλά και να μάθουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα των άλλων συμμετεχουσών χωρών.

5. Να εμπλακούμε σε δραστηριότητες πολιτιστικού, οικολογικού και επιστημο-νικού χαρακτήρα (Διαλέξεις πάνω στην κλιματική αλλαγή από διάφορους φορείς, μελέτη χλωρίδας-πανίδας και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής επισκεπτόμενοι το δάσος της Στροφυλιάς και λήψη φωτογραφιών 360 μοιρών, επίσκεψη στην Αχαΐα Κλάους όπου εκτός των πολιτιστικών στοιχείων έγινε κι ενημέρωση πάνω στην τεχνική της κατασκευής βαρελιών).

6. Να πληροφορηθούμε για τις γαστρονομικές παραδόσεις των συμμετεχουσών χωρών και να μάθουν κι αυτοί τις δικές μας.

7. Να απολαύσουμε πραγματικά την άψογη οργάνωση της συνάντησης.

8. Να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις μεταξύ μας σχέσεις, να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα περιβαλλοντικά θέματα που μας απασχολούν από κοινού.