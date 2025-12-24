Το 2025 οδεύει να γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία

Ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας, πρωτοφανείς αλλαγές στο κλίμα και το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία της χώρας

24 Δεκ. 2025 15:16
Το 2025 ενδέχεται να καταγραφεί ως η πιο ζεστή χρονιά που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βρετανία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Office). Η μέση θερμοκρασία της χρονιάς φαίνεται να διαμορφώνεται στους 10,05 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ των 10,02 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2022.

Τα οριστικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 2 Ιανουαρίου, ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του έτους, οι ενδείξεις επιβεβαιώνουν μια ακόμη χρονιά με ακραία θερμικά χαρακτηριστικά. Εφόσον το ρεκόρ επιβεβαιωθεί, τέσσερις από τις πέντε πιο ζεστές χρονιές που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία από το 1884 θα ανήκουν στην τελευταία πενταετία.

Δύο δεκαετίες συνεχών ρεκόρ

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και οι δέκα πιο ζεστές χρονιές στην ιστορία των καταγραφών έχουν σημειωθεί αποκλειστικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γεγονός που αποτυπώνει με σαφήνεια τη ραγδαία επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής.

«Σε ό,τι αφορά το κλίμα μας, ζούμε μια ασυνήθιστη περίοδο. Οι αλλαγές που παρατηρούμε είναι πρωτοφανείς από τον 19ο αιώνα», τόνισε ο επιστήμονας του Met Office, Μάικ Κέντον.

«Συγκλονιστικά αλλά αναμενόμενα τα συμπεράσματα»

Η κλιματολόγος Φριντερίκε Ότο υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι 10 βαθμοί Κελσίου μπορεί να μην ακούγονται εντυπωσιακοί, πρόκειται για έναν μέσο όρο που συνεπάγεται πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες. «Υψηλές θερμοκρασίες που παλαιότερα θεωρούνταν αδύνατες είναι πλέον συνηθισμένες – και αυτά είναι άσχημα νέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ρεκόρ ηλιοφάνειας και καύσωνες

Παράλληλα, το 2025 ήταν και η πιο ηλιόλουστη χρονιά που έχει καταγραφεί στη Βρετανία τουλάχιστον από το 1910, με 1.622 ώρες ηλιοφάνειας έως τις 15 Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς καταγράφηκε ως το πιο ζεστό στην ιστορία της χώρας, με τέσσερα κύματα καύσωνα και βροχοπτώσεις μειωμένες κατά 16% σε σύγκριση με τον μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

