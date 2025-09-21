Το αεροδρόμιο Βρυξελλών ακυρώνει τις μισές πτήσεις, δείτε για ποιο λόγο

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, δεν  εξασφαλίζει ακόμα την πλήρη λειτουργία του αεροδρομίου.

21 Σεπ. 2025 18:42
Pelop News

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο από αυτό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με το σύστημα τσεκ-ιν που οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.
