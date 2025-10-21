«Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω της αφρενάριστο», ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 85χρονης στο Π. Φάληρο

Όπως φαίνεται στο βίντεο, περαστικοί που είδαν την σύγκρουση ή άκουσαν τον θόρυβο έτρεξαν προ την γυναίκα για να την βοηθήσουν

21 Οκτ. 2025 8:53
Pelop News

Σε βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα σήμερα (21/10/2025) αποτυπώνονται τα πρώτα λεπτά μετά την σοκαριστική και φονική παράσυρση της 85χρονης, στο Παλαιό Φάληρο.

Στα πλάνα, φαίνεται η ηλικιωμένη να κείτεται στο έδαφος, στη μέση της Αμφιθέας, λίγο μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο της 60χρονης. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όταν η 85χρονη επέστρεφε σπίτι της μαζί με φίλη της μετά από ψώνια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, περαστικοί που είδαν την σύγκρουση ή άκουσαν τον θόρυβο έτρεξαν προ την γυναίκα για να την βοηθήσουν. Μηχανή του ΕΚΑΒ αλλά και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν την 85χρονη στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Το αμάξι έπεσε αφρενάριστο πάνω της»
Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας για την αιματηρή σύγκρουση, ανέφερε πως η οδηγός του αυτοκίνητου έπεσε αφρενάριστη πάνω στο θύμα.

Τόνισε δε πως η Αμφιθέας έχει μετατραπεί σε «πίστα» καθώς πολλοί δεν σέβονται τα όρια ταχύτητας και τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα.

«Το αμάξι έπεσε πάνω στην ηλικιωμένη σχεδόν αφρενάριστο. Πρέπει να έτρεχε η οδηγός ή δεν την είδε. Γενικά τρέχουν στην Αμφιθέας και δεν σε προσέχουν οι οδηγοί», ανέφερε συγκεκριμένα.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
