Το αληθινό μήνυμα της Ανάστασης: Βάλτε το εμείς πάνω από το εγώ

Ανάσταση με υγεία πάνω απ όλα και ευλογία, φώτιση και ένα καλύτερο αύριο. Και ειρήνη, που δοκιμάζεται καθημερινά παντού και σε όλα τα επίπεδα. Ολα αυτά σε μια εποχή που θα έπρεπε να είμαστε ήδη, εδώ και αιώνες, καλύτεροι άνθρωποι και να πλησιάζουμε σε ένα βασικό κομμάτι της αποστολής μας στην Γη που δεν είναι άλλο από την αρμονική μας συνύπαρξη στις κοινωνίες σε ένα πλέγμα αγάπης.

Το πρόβλημα όμως στον σύγχρονο κόσμο είναι ότι ο άνθρωπος αποξενώνεται από τον Δημιουργό του, από την αποστολή του στη Γη και έτσι ως Νέμεσις έρχονται τα δεινά και η καταστροφή με ανθρώπινη ευθύνη και καθώς ο Θεός ή Ανώτερη Δύναμη που πιστεύουν κάπως πιο απρόσωπα κάποιοι, δίνει ελευθέρα βούληση.

Σε μια εποχή με μπόλικη υποκρισία και όπου θα έπρεπε η τεχνολογία και η ανάπτυξη να είναι για όλους. Σε μια εποχή που ξεχνάμε ότι δεν είναι δική μας η Γη και δεν μπορεί να ζούμε κόντρα στη Θεία μας προέλευση που μιλά για αγάπη για όλους.

Η Ανάσταση του Χριστού μάς δείχνει ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ και ότι οι πράξεις μας στη Γη μάς ακολουθούν. Συνεπώς μη ζείτε σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί υπάρχει, και ο λογαριασμός που έρχεται μάλλον μετά τον φυσικό μας θάνατο συνήθως, αλλά και πολλές φορές και εδώ μέσα σε άπειρα γιατί. Ξεχνώντας την ευθύνη μας για τις ενέργειες.

Μια εποχή όπου θεωρείται γραφικός και εκτός συστήματος όποιος έχει αγάπη, καλοσύνη, ελπίδα, εξασκεί το πνεύμα, είναι κοντά στον Θεό με πραγματικό και όχι υποκριτικό τρόπο.

Και εύχομαι και εσωτερική Ανάσταση στις ψυχές όλων, σε μια εποχή που οι περισσότερες χάνονται στον βωμό της προσωπικότητας και της ψευδαίσθησης. Μην ταΐζετε μόνο το σώμα σας και το εγώ σας. Αλλά την ψυχή σας. Για να μην την χάσετε. Βάλτε το εμείς πάνω από το εγώ.

Ηρθαμε για το μάθημα να ζούμε σε κοινωνίες αρμονικά και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Οχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλον για την ύλη. Ηρθαμε για να οδηγήσουμε τη Γη σε έναν κόσμο πνεύματος και όχι ύλης. Καλή Ανάσταση, με την ευχή να γινόμαστε όλοι καλύτεροι άνθρωποι που δεν σημαίνει καλύτερη ζωή εξωτερικά.

Και δεν ξεχνάμε όσους είναι σε χειρότερη θέση από εμάς καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε στη δική τους.

Καλή δύναμη σε όλους και με τη βοήθεια του Θεού να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας, νικώντας τον θάνατο, να τα νικήσουμε κι εμείς και να βρούμε όλοι ατομικά και συλλογικά τον πραγματικό μας δρόμο για την εσωτερική Ανάσταση και για μια καλύτερη κοινωνία και παγκόσμιο αύριο!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός

