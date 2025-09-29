Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο

«Ως δημοσιογράφος χαρακτηριζόταν για το ερευνητικό του ρεπορτάζ και την αιχμηρή του πένα. Τα κείμενα του Ντίνου δημιουργούσαν πάντα αίσθηση» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

29 Σεπ. 2025 14:03
Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια του αγωνιστή Ντίνου Βγενόπουλου:

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας   εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Ντίνου Βγενόπουλου, στην αγαπημένη του σύζυγο Ζωή και τα δυο του παιδιά, για την μεγάλη και πρόωρη απώλεια.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος γεννήθηκε το 1955 στην Αγία Βαρβάρα Τριταίας. Από μαθητής έως σήμερα, υπήρξε ιδιαίτερα ενεργός στον ευρύτερο χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Ανήσυχο και ζωηρό πνεύμα, στην πολιτική του διαδρομή, βρέθηκε αρχικά στο Ρήγα Φεραίο, στο ΚΚΕ εσωτερικού, στο Συνασπισμό, στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τα τελευταία χρόνια στη Νέα Αριστερά.

Υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της πολιτικής δολοφονίας του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα, κατά τη διάρκεια της μαθητικής κατάληψης στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο Πάτρας από μέλη της ΟΝΝΕΔ. Κατόπιν ήταν ένας από τους τέσσερις μάρτυρες που με θάρρος και παρρησία κατέθεσε στη δίκη και συνέβαλε αποφασιστικά στην καταδίκη και την απόδοση δικαιοσύνης του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Αχαϊας Γιάννη Καλαμπόκα.

Ως δημοσιογράφος χαρακτηριζόταν για το ερευνητικό του ρεπορτάζ και την αιχμηρή του πένα. Τα κείμενα του Ντίνου δημιουργούσαν πάντα αίσθηση.

Ο Ντίνος έδωσε με γενναιότητα τη μάχη με την ασθένεια έως το τέλος. Έφυγε νωρίς σε μια εποχή που η αριστερά χρειάζεται τη νηφάλια φωνή όλων μας και τη δική του. Μένει παρακαταθήκη η διαχρονικά συνεπής πολιτική διαδρομή του.

Καλό ταξίδι σύντροφε…
