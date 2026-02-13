Το απόλυτο χάος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Σκέιτερ τσάκισε κάμεραμαν και έχασε το βάθρο, βίντεο

Ο 24χρονος Ρουσέλ φαινόταν να ελέγχει απόλυτα την κούρσα στο «Milano Ice Skating Arena», οδηγώντας το γκρουπ των πέντε αθλητών. Με μόλις δύο γύρους να απομένουν για τον τερματισμό και την πρόκριση στον τελικό, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του.

13 Φεβ. 2026 22:40
Pelop News

Κυριολεκτικά σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των ημιτελικών στα 1000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα», με πρωταγωνιστή τον άτυχο Καναδό αθλητή, Φελίξ Ρουσέλ, και έναν… ανυποψίαστο εικονολήπτη.

Το χρονικό της σύγκρουσης
Ο 24χρονος Ρουσέλ φαινόταν να ελέγχει απόλυτα την κούρσα στο «Milano Ice Skating Arena» την Πέμπτη, οδηγώντας το γκρουπ των πέντε αθλητών. Με μόλις δύο γύρους να απομένουν για τον τερματισμό και την πρόκριση στον τελικό, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του.

Ο Καναδός έχασε την ισορροπία του και γλίστρησε στον πάγο. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να σηκωθεί άμεσα ενώ βρισκόταν ακόμα σε κίνηση λόγω της ορμής, τα πόδια του «σκούπισαν» έναν κάμεραμαν που βρισκόταν στην άκρη της πίστας. Ο εικονολήπτης εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε μπροστά, ενώ ο Ρουσέλ κατέληξε με δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες.

«Ω όχι! Πήρε και την κάμερα μαζί!»
Το περιστατικό άφησε άναυδους θεατές και σχολιαστές. Ο σπίκερ του TNT Sports, Ρομπ Χατς, δεν πίστευε στα μάτια του:

«Ω όχι! Πάει ο Ρουσέλ, είναι στο έδαφος και παίρνει μαζί του και την κάμερα εκεί έξω!»

Τα social media πήραν φωτιά, με τους φιλάθλους να εκφράζουν το σοκ τους για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. «Αυτό ήταν πολύ σκληρό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν ο αθλητής και ο κάμεραμαν είναι καλά στην υγεία τους.

Το ατύχημα κόστισε ακριβά στον Ρουσέλ, ο οποίος τερμάτισε τελικά πέμπτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά και αποχαιρέτησε το όνειρο του μεταλλίου στα 1000μ. Τη νίκη στην επεισοδιακή κούρσα πήρε ο Νοτιοκορεάτης Γιονγκούν Ριμ, με τον Ολλανδό Γενς Βουτ να ακολουθεί.

