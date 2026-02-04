Το απόλυτο Party Guide του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Dress code και glam σε αποκριάτικους ρυθμούς

Η Πάτρα «αναπνέει» ήδη στον ρυθμό της μεγάλης γιορτής και η ερώτηση στα χείλη όλων είναι μία: «Σε ποιον χορό θα πάμε φέτος;».

Από τη λάμψη της disco μέχρι το διαχρονικό κόκκινο, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 υπόσχεται νύχτες που δεν θα ξεχάσει κανείς. Από ιστορικούς χορούς με μυστήριο και παράδοση μέχρι θεματικά πάρτι με disco, glam και έντονο ερωτισμό, τα μεγάλα καρναβαλικά events αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας.

Ετοιμάστε τις στολές σας, φορέστε την καλύτερή σας διάθεση και πάμε να δούμε τα “δυνατά” ραντεβού της φετινής σεζόν:

Ο Χρυσός Χορός (Σάββατο 8 Φεβρουαρίου)

Αν ο Κόκκινος Χορός είναι το πάθος και ο Λευκός η κομψότητα, ο Χρυσός είναι η υπερβολή και το glam.

Φέτος, το ραντεβού δίνεται νωρίς, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, και η σκηνή θα πάρει φωτιά!

Guests: Δύο θρύλοι της ελληνικής pop σκηνής, ο Πασχάλης και η Μπέσσυ Αργυράκη, έρχονται να μας θυμίσουν τι σημαίνει αληθινό show. Με live μουσική και αστείρευτο κέφι, θα μας παρασύρουν σε έναν χορό γεμάτο αναμνήσεις και “χρυσές” επιτυχίες.

80’s Back 2 Carnival (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου)

Το προτελευταίο Σάββατο του Καρναβαλιού, ο πολυχώρος Royal μετατρέπεται σε μια γιγαντιαία χρονομηχανή.

Φέτος, η 14η Φεβρουαρίου συμπίπτει με τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά στην Πάτρα θα το γιορτάσουμε… αλλιώς! Με τους θρυλικούς DJs Στέλιο Αποστολόπουλο, Γιώργο Κουβεργιανό και Παναγιώτη Κολλιόπουλο στα decks, ετοιμαστείτε για non-stop επιτυχίες από τα 70s, 80s και 90s.

Highlight της βραδιάς ο ειδικά διαμορφωμένος 80’s μπουφές για τους “survivors” της νύχτας!

Studio 54 στο W Rio (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου)

Αν ψάχνετε για λάμψη, glitter και ατμόσφαιρα από το πιο εμβληματικό club του κόσμου, το W Rio είναι ο προορισμός σας. Το πάρτι-θεσμός αναβιώνει τη χρυσή εποχή της ντίσκο, προσφέροντας μια high-end εμπειρία διασκέδασης που ξεχωρίζει για την αισθητική και το στιλ της.

Τα Ταλέντα: (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου)

Δεν είναι απλά ένας χορός, είναι ένα “show” επιβίωσης των πιο αστείων!

Στα Αστέρια, τα πληρώματα ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν σατιρικά σκετσάκια που προκαλούν δάκρυα από τα γέλια. Είναι το απόλυτο sold-out event για όσους θέλουν να δουν την αυθεντική, πατρινή σάτιρα σε όλο της το μεγαλείο.

Μπουρμπούλια: Το Μεγάλο Μυστήριο επιστρέφει στο Royal! (Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου)

Αν υπάρχει ένας χορός που κουβαλάει πάνω του όλη τη “μαγεία” και την ιστορία της Πάτρας, αυτός είναι τα Μπουρμπούλια. Ο πιο ατμοσφαιρικός και αινιγματικός χορός ζωντανεύει ξανά στο Royal Patras, καλώντας μας σε μια βραδιά όπου οι μάσκες και τα μαύρα ντόμινο έχουν τον πρώτο λόγο.

Special Guests της φετινής βραδιάς θα είναι οι ανατρεπτικοί Γιάννης Γιοκαρίνης και Νίκος Ζιώγαλας, έτοιμοι να ξεσηκώσουν το κοινό με τις διαχρονικές επιτυχίες τους. Η βραδιά θα ξεκινήσει με τους Γιώργο Παράμερο, Φαίη Κοτρώτσου και Κάτια Ορφανού, που θα δώσουν τον πρώτο ρυθμό σε μια νύχτα που υπόσχεται ένταση, χορό και αξέχαστες στιγμές κάτω από το πέπλο της ανωνυμίας.

Your Face Sounds Familiar (Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου)

Η Θεατρική Ομάδα «Υποκριτές» καταλαμβάνει το Royal για μια βραδιά γεμάτη μεταμορφώσεις. Εδώ, τα όρια μεταξύ θεατή και πρωταγωνιστή καταρρίπτονται. Μουσική, γέλιο και απίστευτα κοστούμια συνθέτουν ένα event που συνδυάζει την τέχνη με το πάρτι.

Λευκός Χορός (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Ένα διαχρονικό event που ξεχωρίζει για τη μοναδική του ατμόσφαιρα. Ο Λευκός Χορός προσφέρει μια ξεχωριστή lifestyle εμπειρία… στα λευκά

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:30, στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ – ΧΑΡΑΜΑ, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 67.

Ο Κόκκινος Χορός (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου)

Αν έπρεπε να διαλέξετε μόνο ένα πάρτι, αυτό θα ήταν ο Κόκκινος Χορός στο Royal. Είναι η νύχτα που η Πάτρα “φλέγεται”.

Το dress code απαιτεί κόκκινο, η διάθεση χτυπάει “κόκκινο” και ο ερωτισμός ξεχειλίζει. Είναι το event που προσελκύει κόσμο από όλη την Ελλάδα και αποτελεί το κορυφαίο social gathering της τελευταίας Παρασκευής.

Το Πάρτι των Πληρωμάτων

Η κλασική διασκέδαση των ανθρώπων που φτιάχνουν το καρναβάλι. Εκεί όπου οι καρναβαλιστές γίνονται μια παρέα, μακριά από τα “δήθεν” και κοντά στην ουσία της γιορτής, μέχρι το ξημέρωμα της Καθαράς Δευτέρας.

Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο καρναβαλικό πάρτι της Πάτρας, με δεκάδες παράλληλα δρώμενα, happenings και διαφορετικά stages, ένα event που αποτελεί κάθε χρόνο το αποχαιρετιστήριο στο καρναβάλι και είναι -προφανώς- το απόλυτο must.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



