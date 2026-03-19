Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί

Το Ντουμπάι, για να είμαι ειλικρινής, δεν το πάω. Ποτέ μου δεν το πήγαινα και φυσικά ποτέ μου δεν το έχω επισκεφθεί, ούτε και πρόκειται. Ενδεχομένως μόνο εάν ήταν να κατασκευάσω κανέναν… ουρανοξύστη, Χα.

Τότε γιατί αφιερώνω ένα άρθρο μου σε αυτό; Το Ντουμπάϊ διδάσκει και διδάσκει πολύ καλά. Διαβάζω για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναχωρούν εσπευσμένως τώρα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Το ίδιο και οι λεγόμενες/οι ινφλουένσερς (τι σαχλή λέξη αυτή, τέλος πάντων).

Για τους τελευταίους δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Πηγαίνουν όπου φυσάει ο άνεμος ή όπου δεν πέφτουν… πύραυλοι. Για τους πρώτους όμως είμαι επιφυλακτικός. Οταν βέβαια γράφω για επιχειρηματίες, εννοώ εκείνους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί, όχι όσους πηγαίνουν για διακοπές.

Και τούτο, διότι πάντα όπου υπάρχουν «ανώμαλες» καταστάσεις εκεί κρύβεται και το κέρδος. Είχα γράψει στο παρελθόν ένα άρθρο-ερώτημα σχετικά εάν θα αγοράζατε ακίνητο ή ακίνητα στην Ουκρανία και αυτό μετά την έναρξη του πολέμου.

Η απάντησή μου ήταν και είναι ναι. Και όλως περιέργως διαβάζω πως στις εμπόλεμες περιοχές παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές.

Ακούγεται παράλογο αλλά δεν είναι. Υπάρχει βέβαια και το ρίσκο (κίνδυνος) να αγοράσεις Ουκρανική γη και να βρεθείς με… Ρωσική, αλλά αυτό είναι μέρος του παιγνιδιού.

Οταν ο Μάσκ αγόρασε το Twitter, νυν «Χ», επένδυσε 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε ένα έτος η αξία του Twitter μειώθηκε στο μισό. Τώρα όμως και πάλι επανήλθε στα 44 δισεκατομμύρια και βαδίζει ως «Χ» ανερχόμενο σε άλλα ύψη.

Εκανα αυτήν την… τουριστική περιήγηση για να επανέλθω στις ζέστες του Ντουμπάϊ. Κανονικά ΤΩΡΑ πηγαίνεις εκεί να επενδύσεις, τώρα που οι πολλοί φεύγουν. Διότι κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει και πολλά θα επανέλθουν στη σημερινή τους κατάσταση.

Βέβαια ίσως και να έχει πληγεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι ανέφικτο, αλλά είπαμε όλα είναι μέσα στο παιγνίδι της ζωής και του επιχειρηματικού κινδύνου, όπου η λέξη «σιγουριά» αποτελεί άγνωστο όρο.

Βέβαια να υπενθυμίσω πως το 2008 με την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι τιμές των ακινήτων κατρακύλησαν. Ηταν η καλύτερη περίοδος για αγορές και επενδύσεις.

Το έγραφα τότε (ευτυχώς τα γραπτά μένουν) και δεν το παίζω τώρα προφήτης εκ του αποτελέσματος. Διότι και χρήματα υπήρχαν και τα ακίνητα ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τελικά ούτε τα ακίνητα αγοράστηκαν ενώ χάθηκαν τα χρήματα. Είναι η τιμωρία της μη τόλμης αυτή.

Ακόμα και την περίοδο του COVID-19 η αμυντική τακτική ήταν η χειρότερη. Η μανία της επανόδου στην… κανονικότητα έφερε μία νέα κανονικότητα, πολύ χειρότερη όμως από την προηγούμενη.

Κίνδυνος=επίθεση.

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

