Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Γάτα του Πετρελαίου και τα Σκυλιά της Κατσαρόλας

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός-κινηματογραφικός Παραγωγός.

27 Μαρ. 2026 19:02
Pelop News

«Δεν συνδιαλέγομαι με πωλητές πετρελαίου. Συνδιαλέγομαι με πετρελαιοπαραγωγούς». Αυτή την κυνική απάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος των αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου (τις λεγόμενες 7 Αδελφές) στον Ενρίκο Ματτέϊ, πρόεδρο της ιταλικής εταιρίας ENI («Εθνικό Συμβούλιο Υδρογονανθράκων»). ENI ίσον ο ενεργειακός κολοσσός της Ιταλίας, όταν ο τελευταίος πρότεινε μία μορφή συνεργασίας μαζί τους.

Μία απάντηση άκρως προσβλητική αλλά και εκ των πραγμάτων ωμά αληθινή. Η Ιταλία δεν διέθετε δικούς της υδρογονάνθρακες και ο Ματτέϊ δεν ήταν ιδιοκτήτης, αλλά ένας «διορισμένος» μάνατζερ μίας κρατικής εταιρείας.

Ο Ματτέϊ όμως δεν ήταν ένας τυπικός γραφειοκράτης. Ακολούθησε ιδιαίτερα επιθετική πολιτική, η οποία αμφισβητούσε το δυτικό status quo και μοιραία δημιούργησε πολλούς και κυρίως πανίσχυρους εχθρούς. Οι ικανότητες του αδιαμφισβήτητες αλλά και το τέλος του σκοτεινό. Το εταιρικό αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε κατέπεσε υπό ανεξιχνίαστες συνθήκες κάπου κοντά στο Μιλάνο, μία βροχερή νύχτα του Οκτωβρίου του 1962.

Οπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές εικασίες και θεωρίες ακούγονται χωρίς καμία να είναι πραγματικά αποδεδειγμένη. Πέρασαν και πολλές δεκαετίες από τότε, έχουν αλλάξει τόσα πολλά και το ενδιαφέρον είναι πλέον ελάχιστο.

Ωστόσο δεν παύει η επιχειρηματική του τακτική να αποτελεί μάθημα γεωπολιτικής. Προσέγγισε τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Αφρικής προτείνοντας για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων τους ίσα ποσοστά αντί του αποικιακού 75-25 των Αμερικανικών εταιρειών (δεν χρειάζεται να διευκρινίσω το 75% ποιος το ελάμβανε).

Και όχι μόνον αυτό, αγόραζε πετρέλαιο από την τότε ΕΣΣΔ γιατί ήταν φθηνότερο αγνοώντας εντελώς τους ψυχροπολεμικούς διαχωρισμούς.
Ενας παίκτης ο οποίος δεν αναγνώριζε κανόνες. «Τους χρησιμοποιώ όπως ένα ταξί: επιβιβάζομαι, πληρώνω και κατεβαίνω», έλεγε χαρακτηριστικά για τους πολιτικούς και τους ισχυρούς της εποχής του.

Ο αγαπημένος του μύθος ή παραβολή, την οποία χρησιμοποιούσε πολύ συχνά και τον έκανε δημοφιλή στα λαϊκά στρώματα, ήταν αυτός της γατούλας: «μία μικρή γάτα φτάνει εκεί όπου μερικά μεγάλα σκυλιά τρώνε σε μία κατσαρόλα. Τα σκυλιά της επιτίθενται και την πετάνε μακριά. Εμείς οι Ιταλοί είμαστε σαν αυτή τη μικρή γάτα. Σε αυτή την κατσαρόλα υπάρχει πετρέλαιο για όλους, αλλά κάποιος δεν θέλει να μας αφήσει να την πλησιάσουμε».

Ο Ματτέϊ διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, εκτός από ένα: την ιδιοκτησία. Αυτό του το υπενθύμισε ο Αμερικανός στην αρχή της ιστορίας μας και παραμένει ο σκληρός πυρήνας του παγκόσμιου καπιταλισμού, αλλά και της πολιτικής θέσης στο παγκόσμιο στερέωμα. Οι «μεγάλοι» δεν συνομιλούν με διαχειριστές, όσο ικανοί κι εάν είναι. Συνομιλούν μόνο με ιδιοκτήτες.
Το θυμόμαστε αυτό;

