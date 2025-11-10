Το μπαμ από τον Διαγόρα, έσπασε το αήττητο της ΕΑΠ! Τι συνέβη στην 6η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
Τη νίκησε 83-79 κάνοντας την έκπληξη, το «6 στα 6» έκαναν ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου
Ο Διαγόρας έκανε το μπαμ και νίκησε 83-79 την ΕΑΠ σπάζοντας της το αήττητο σε παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.
Τα 10λεπτα: 22-24, 24-07, 21-22, 18-26.
ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Σουλιντζής): Κονδύλης 11 (1), Ι. Σπυριδωνίδης 4, Ιερ. Σπυριδωνίδης 10, Αργυρόπουλος 14 (3), Χελιώτης 12 (1), Κουτσούκος 12 (2), Δ. Λιόλιος 13, Πατικόπουλος 7 (1).
ΕΑΠ (Φραγκισκάτος): Πατούχας 7, Ασημακόπουλος, Λεοντίου 12 (1), Διαμαντόπουλος 9 (1), Γιαννόπουλος 5, Δ. Φραγκισκάτος 9 (1), Μπαλάσκας 10 (2), Σούντρης 27 (5), Καμάτσος.
Το «6 στα 6» έκαναν ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου που οδηγούν μαζί την κούρσα.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αστέρας Τέμενης-Αίολος Αγυιάς 65-70
Διαγόρας-ΕΑΠ 83-79
ΠΑΣ Ναυπάκτου-ΑΕ Ροϊτίκων 61-77
Ανδραβίδα-Ολυμπιάδα 63-71
Δύμη-Ηρακλής Πύργου 77-75
Νέοι Γλαύκου-Κεραυνός Αιγίου 72-82
Aπολλωνιάδα -Αρ. Ακταίο 71-82
