Το μπαμ από τον Διαγόρα, έσπασε το αήττητο της ΕΑΠ! Τι συνέβη στην 6η αγωνιστική, ΦΩΤΟ

Ο Διαγόρας έκανε το μπαμ και νίκησε 83-79 την ΕΑΠ σπάζοντας της το αήττητο σε παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

Τα 10λεπτα: 22-24, 24-07, 21-22, 18-26.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Σουλιντζής): Κονδύλης 11 (1), Ι. Σπυριδωνίδης 4, Ιερ. Σπυριδωνίδης 10, Αργυρόπουλος 14 (3), Χελιώτης 12 (1), Κουτσούκος 12 (2), Δ. Λιόλιος 13, Πατικόπουλος 7 (1).

ΕΑΠ (Φραγκισκάτος): Πατούχας 7, Ασημακόπουλος, Λεοντίου 12 (1), Διαμαντόπουλος 9 (1), Γιαννόπουλος 5, Δ. Φραγκισκάτος 9 (1), Μπαλάσκας 10 (2), Σούντρης 27 (5), Καμάτσος.

Το «6 στα 6» έκαναν ΑΕ Ροϊτίκων και Κεραυνός Αιγίου που οδηγούν μαζί την κούρσα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αστέρας Τέμενης-Αίολος Αγυιάς 65-70

Διαγόρας-ΕΑΠ 83-79

ΠΑΣ Ναυπάκτου-ΑΕ Ροϊτίκων 61-77

Ανδραβίδα-Ολυμπιάδα 63-71

Δύμη-Ηρακλής Πύργου 77-75

Νέοι Γλαύκου-Κεραυνός Αιγίου 72-82

Aπολλωνιάδα -Αρ. Ακταίο 71-82

