Το μπλακ-άουτ έχει δημιουργήσει φόβο και ανησυχία, ουρές στα POS, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ενισχυθεί η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους

Αδύνατο να αποκατασταθεί πλήρως σήμερα η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, που έχει διακοπεί λόγω του μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, δεν θα αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος εξήγησε ότι «δεν αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων».

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας

Σε εκατοντάδες ανέρχονται οι πτήσεις που ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Humberto Delgado στη Λισαβόνα, πολλές μάλιστα είναι αυτές που κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως το Πόρτο και το Φάρο. Ο τερματικός σταθμός 2, που χρησιμοποιούν οι εταιρείες χαμηλού κόστους, έκλεισε λόγω του μπλακάουτ.

;

Μαδρίτη: Πάνω από 170 απεγκλωβισμοί από ασανσέρ – Λειτουργούν τα λεωφορεία, όχι το μετρό

Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Μαδρίτη πραγματοποίησε 174 επεμβάσεις για τον απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες σε όλη την πόλη λόγω του μπλακάουτ.

Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι του δήμου εργάζονται υπερωριακά για να βοηθήσουν όσους έχουν πληγεί από το μπλακάουτ, μεταφέροντας καύσιμα σε «κρίσιμα κέντρα» αλλά και προσωπικό σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας και οίκους ευγηρίας.

Παράλληλα, το σύστημα λεωφορείων της Μαδρίτης παραμένει λειτουργικό, ωστόσο οι γραμμές του μετρό θα είναι κλειστές για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν και θα παραμείνουν ανοιχτές για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Just in.

Mass Blackouts in Spain, Portugal and in part of France.

Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, and trains, all down.pic.twitter.com/ETDgtfE9wk

— Massimo (@Rainmaker1973) April 28, 2025