Το «χάος» του Τραμπ για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία και... «είναι δύσκολο να επιλυθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε απαισιόδοξος αναφορικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που οι απεσταλμένοι του συνομιλούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν

Μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία και σχεδόν παράλληλα με τη συνάντηση των απεσταλμένων του στη Ρωσία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος» και δύσκολο να επιλυθεί.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε.

«Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, δήλωσε σε εκδήλωση στο Δουβλίνο ότι η ταχύτητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις – του έδωσαν λόγο για αισιοδοξία.

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει κάποια αισιοδοξία σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης.

«Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της γι αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε ‘ναι φοβάμαι’. Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



