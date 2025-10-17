Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα σεζόν – Αγριος: «Πιο κοντά για υποδομή 4 εποχών»

Κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί φέτος στους διοικούντες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων για έναρξη της χειμερινής σεζόν συντομότερα από προηγούμενες χρονιές. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα για ακριβείς προβλέψεις, όπως τόνισε ο διευθυντής του Χιονοδρομικού, Αλέξης Αγριος, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα μεσοπρόθεσμα καιρικά δεδομένα.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης φάσης αναβάθμισης των υποδομών του Χιονοδρομικού, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ύψους 20.250.000 ευρώ. Ο Αλέξης Αγριος δήλωσε στην «Π» πως έχει ολοκληρωθεί το 95% του αρχικού πλάνου, με στόχο οι εργασίες για οτιδήποτε εκκρεμεί να λάβουν χώρα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ενα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι η εγκατάσταση του τελευταίας τεχνολογίας αναβατήρα «Στύγα», ο οποίος μείωσε δραστικά τον χρόνο ανάβασης στην κορφή του Χελμού, αφού εκτελεί την απόσταση από τα 1.860 μέχρι τα 2.340 μέτρα σε 4,5 μόλις λεπτά. Σε άλλες αναβαθμίσεις, περιλαμβάνονται την εγκατάσταση ενός ακόμη αναβατήρα με το όνομα «Αχιλλέας», την αγορά ολοκαίνουργιων διαστρωτικών οχημάτων, η ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, αλλά και έναν γενικότερα εκσυγχρονισμό των υποδομών. Παράλληλα, έγινε εκπαίδευση του προσωπικού, σε θέματα ασφαλείας, πρώτων βοηθειών και διάσωσης.

Ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του στην «Π» ότι το μεγάλο όνειρο του ίδιου και των συνεργατών του είναι η ανάδειξη του Χελμού σε έναν τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών -ενεργό δηλαδή όλο τον χρόνο. Με την περάτωση των τελευταίων αναβαθμίσεων, αυτό το όνειρο βρίσκεται ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά, ενώ έχουν ήδη γίνει προσπάθειες επικοινωνίας με το υπουργείο Τουρισμού.

Στο πλευρό της γενικής αναβάθμισης και ανάδειξης της περιοχής βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ο Δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει το οδικό δίκτυο από το Διακοπτό μέχρι τις χιονοδρομικές εγκαταστάσεις, με πρώτο βήμα την τοποθέτηση μέσων προστασίας από τις κατολισθήσεις.

Οπως και να έχει, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων είναι έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες, με τον εξοπλισμό να έχει ελεγχθεί και με την ασφάλεια ως πρώτο μέλημα. Το μόνο που λείπει είναι το χιόνι.

