Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεπερνά ιστορικό υψηλό 16 ετών με τα πρώτα λεπτά συναλλαγών. Οι τράπεζες και τα blue chips πρωταγωνιστούν ενόψει rebalancing MSCI.

28 Ιαν. 2026 11:17
Pelop News

Η χρηματιστηριακή αγορά άνοιξε σήμερα με σημαντικά κέρδη, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό 16 ετών, με τον γενικό δείκτη να ξεπερνά γρήγορα τις 2.331 μονάδες. Οι πρώτες συναλλαγές δείχνουν έντονη δραστηριότητα, με τα μεγάλα funds να αναπροσαρμόζουν θέσεις στην ελληνική αγορά, η οποία εμφανίζει πλέον χαρακτηριστικά ώριμης χρηματιστηριακής αγοράς.

Χθες, ο τζίρος έφτασε τα 642 εκατ. ευρώ, ενώ για την ημέρα του rebalancing από τον MSCI, που αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, οι εκτιμήσεις φέρνουν τον τζίρο να ξεπερνά ή και να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πρωτόγνωρο όγκο συναλλαγών για την ελληνική αγορά.

Μετά την αναβάθμιση, η συμμετοχή της Ελλάδας στους δείκτες MSCI θα μειωθεί από το 0,57% σε 0,06%, ενώ οι τράπεζες και οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις θα εξακολουθήσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημαντική ώθηση δίνουν μετοχές όπως η Τράπεζα Κύπρου (9,50 ευρώ), η ΑΛΦΑ (4,18 ευρώ), η ΕΤΕ (15,86 ευρώ), η Eurobank (4,25 ευρώ) και η Πειραιώς (8,67 ευρώ). Αντίθετα, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo αντιμετωπίζουν πιέσεις καθώς προβλέπεται υποβάθμισή τους στον νέο MSCI.

Ιστορικά υψηλά καταγράφουν και μετοχές της οικογένειας Στασινόπουλου: η ΕΛΧΑ (4,49 ευρώ), η Βιοχάλκο (13 ευρώ) και η Cener (18,72 ευρώ). Σημαντική είναι και η ζήτηση για τη ΔΕΗ (19,62 ευρώ), που θεωρείται blue chip με καθαρό free float πάνω από 3 δισ. ευρώ και πιθανή ένταξη στον MSCI.

Ανάλογα κέρδη καταγράφουν και μικρότερες μετοχές, όπως η Austria Card (6,68 ευρώ) και η Lavipharm (1,23 ευρώ), η οποία κινείται σε πολυετή υψηλά.

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τη συνέχεια μετά το rebalancing, καθώς η υψηλή μόχλευση και οι συναλλαγές μεγάλων κεφαλαίων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών τους επόμενους μήνες.

Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
