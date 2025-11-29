Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας

Κάποτε ένας σεφ (λέμε τώρα), που έφτασε στην κορυφή του επαγγέλματος, βραβευμένος με αστέρια, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο σχετικό με τη δουλειά του. Ο σεφ επέλεξε ως τίτλο του βιβλίου του τον τίτλο του ποιήματος του μεγάλου αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη «Ιθάκη». Ενα τίτλο που προϊδέαζε για τις περιπέτειες και εμπειρίες του σεφ, πράγμα λογικό και αναμενόμενο, καθώς η εικόνα μιας μεγάλης κουζίνας σε πλήρη λειτουργία φέρνει κάτι από το φαινομενικό χάος ενός νοσοκομείου σε γενική εφημερία ή θυμίζει τις συμπληγάδες της πολιτικής. Γεννά όμως το ποίημα και μια προσμονή για την προβολή του αποστάγματος των εμπειριών του σεφ στο επαγγελματικό του μέλλον. Ο εκδότης του βιβλίου και ο συγγραφέας κινήθηκαν πολύ επαγγελματικά με τη σταδιακή προδημοσίευση τμημάτων της «Ιθάκης» που συνέβαλε στη μεγάλη επιτυχία του βιβλίου από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

Ομως οι κορυφαίοι σεφ, όπως και οι πολιτικοί, ζουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ετσι κάποιοι άρχισαν την γκρίνια ότι το βιβλίο ασχολείται δυσανάλογα πολύ με κριτική πρώην κορυφαίων συνεργατών του σεφ, όπως του ροκ σταρ σου-σέφ (sous-chef), του σαλτσιέρη, του πληθωρικού ψήστη κ.λπ. Θα ‘λεγε κανείς, με κάποια δόση υπερβολής, ότι μόνο οι καψεροί οι «βουτηχτές» κατά ακριβή μετάφραση του γαλλικού γαστρονομικού όρου «plongeurs» (σε απλά ελληνικά «λαντζέρηδες»), γλύτωσαν την αυστηρή κριτική του αστεράτου σεφ. Ομως τόσο στην Οδύσσεια του Ομήρου, όσο και στην Ιθάκη του Καβάφη, αλλά και στην Ιθάκη του σεφ, ιστορούνται μεν οι περιπέτειες και οι εμπειρίες του ήρωα, αλλά δεν κατατίθεται από τον Οδυσσέα/σεφ επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για το μέλλον.

Εχω τον φόβο πάντως, πως η ματιά που ρίχνει ο σεφ πάνω στην τρικυμία της ζωής με πυξίδα τον Καβάφη δεν είναι πλήρης, αν δεν συνδυασθεί με ένα ακόμη ποίημα του μεγάλου ποιητή, που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό όπως η «Ιθάκη», αλλά περιέχει στο τέλος μια πολύτιμη συμβουλή προς αστεράτους σεφ και όχι μόνο. Πρόκειται για το ποίημα «Οταν ο φύλαξ είδε το Φώς». Στο ποίημα αυτό ο Καβάφης, άριστος γνώστης της ιστορίας και των ελληνικών γραμμάτων, εμπνέεται από τους πρώτους στίχους του «Αγαμέμνονα» της πρώτης τραγωδίας της τριλογίας «Ορέστεια», και μας βάζει στη θέση του φύλακα πού από τη βίγλα της στέγης του παλατιού των Ατρειδών, βλέπει επιτέλους το νικητήριο φωτεινό σήμα στην κορυφή του Αραχναίου Ορους στην Αργολίδα. Η νικητήρια φωτιά σήμανε την πτώση της Τροίας και έφθασε στο παλάτι από το Ιλιον μέσα σε μια νύχτα με το σύστημα των φρυκτωριών, φωτεινών δηλαδή σημάτων με πυρσούς σε προεπιλεγμένες βουνοκορφές.

Ο «φύλαξ» του Καβάφη, εκτός από τη γλαφυρή περιγραφή της εναγώνιας και ατελείωτης προσμονής για κάτι μεγάλο, μας δίνει στο τέλος και την πολύτιμη συμβουλή που λέγαμε πιο πάνω. Οτι:

«Πολλοί βεβαίως θα μιλήσουνε πολλά.

Ημείς ν΄ακούμε. Ομως δεν θα μας γελά

το Απαραίτητος, το Μόνος, το Μεγάλος.

Και απαραίτητος, και μόνος και μεγάλος

αμέσως πάντα βρίσκεται κανένας άλλος».

*Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

